Η Τσέχα, Καρολίνα Μούχοβα θα είναι η αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη το απόγευμα της Παρασκευής (13/2) στα ημιτελικά στο WTA 1000 στην Ντόχα.

Η Μαρία Σάκκαρη θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Καρολίνα Μούχοβα το απόγευμα της Παρασκευής (13/2), με έπαθλο μια θέση στον τελικό στο WTA 1000 στην Ντόχα.

Η 29χρονη Τσέχα στον τελευταίο χρονικά προημιτελικό της Παρασκευής (12/2) νίκησε την Άννα Καλινσκάγια με 6-3, 6-4 και θα βρεθεί στον δρόμο της 30χρονης Ελληνίδας.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών της Παρασκευής (13/2) θα αρχίσει στις 17:00 ώρα Ελλάδος, με τη Γιέλενα Οσταπένκο, να αντιμετωπίζει ένα νέο ανερχόμενο αστέρι, τη 19χρονη Βικτόρια Εμπόκο, η οποία νίκησε την πρωταθλήτρια του Australian Open, Έλενα Ριμπάκινα με 7-5, 4-6, 6-4.

Η Εμποκό με αυτή τη νίκη της βρέθηκε στο No.10 της παγκόσμιας κατάταξης.

Your Doha WTA 1000 semifinalists.



Who wins the title? 🇬🇷🇨🇿🇨🇦🇱🇻 pic.twitter.com/p1E5dT9B1L February 12, 2026

Θα ακολουθήσει γύρω στις 19:00 ο αγώνας της Σάκκαρη απέναντι στη Μούχοβα, με την Ελληνίδα παίκτρια να μην έχει νικήσει ποτέ την Τσέχα σε τέσσερις αγώνες σε επίπεδο WΤΑ, αλλά μόνο μια φορά σε επίπεδο ITF το 2016. Η Μούχοβα με την πρόκρισή της ανέβηκε στο Νο.13, η Σάκκαρη θα παίξει για την πρόκριση στον 11ο τελικό της καριέρας της.

