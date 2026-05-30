Άρης και Ταξιάρχης Φούντας βρίσκονται σε επαφές αναζητώντας στην τελική συμφωνία και είναι ξεκάθαροι οι λόγοι που οι «κίτρινοι» θέλουν τον έμπειρο επιθετικό.

Το όνομα του Ταξιάρχη Φούντα είναι «κυκλωμένο» από το περασμένο καλοκαίρι αλλά η δέσμευσή του με τον ΟΦΗ και περισσότερο οι απαιτήσεις των Κρητικών είχαν κάνει αδύνατη τη μετακίνησή του. Πλέον ο 31χρονος επιθετικός είναι ελεύθερος και σε μεγάλο βαθμό έχει δείξει τις προθέσεις του μέσα από τις διαδοχικές συζητήσεις τους με τους «κίτρινους» αλλά και τη μη αποδοχή της πρότασης του ΟΦΗ για την υπογραφή νέου συμβολαίου. Υπό την έννοια ότι, αν είχε σκοπό να παραμείνει στο νησί προφανέστατα δεν θα έμπαινε σε διαδικασία συνεχώς επαφών με τον Άρη.

Οι δε Θεσσαλονικείς έχουν πολλούς λόγους να θέλουν τον Ταξιάρχη Φούντα κι αυτοί δεν περιορίζονται μόνο στο… διαβατήριο και στις παραστάσεις που απέκτησε ο πολύπειρος γκαρντ μέσα από την καριέρα του αλλά επεκτείνονται στο αγωνιστικό κομμάτι και στα στοιχεία που μπορεί να προσφέρει. Στην πραγματικότητα είναι αυτά που ο Άρης δεν εισπράττει από άλλους επιθετικούς οι οποίοι αγωνίζονται είτε στα άκρα, είτε πίσω από τον σέντερ φορ. Ειδικά οι επιδόσεις των ακραίων επιθετικών αποτελούν μόνιμο αντικείμενο προβληματισμού από την ημέρα πώλησης του Λουίς Πάλμα στη Σέλτικ. Εντός αυτών δεν συμπεριλαμβάνονται μόνο τα γκολ που (δεν) δίνουν αλλά και η έλλειψη δημιουργίας.

Εδώ βρίσκεται ένα από τα κορυφαία στοιχεία που μπορεί να προσφέρει ο διεθνής επιθετικός ή μάλλον, ένα από τα στοιχεία που ο Άρης νομιμοποιείται να ζητήσει εφόσον ασφαλώς καταλήξει σε συμφωνία μαζί του. Το τελευταίο έχει τη σημασία του γιατί στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξαν ένα σωρό περιπτώσεις ακραίων επιθετικών οι οποίοι δεν φημίζονταν για την ικανότητά τους στο τελείωμα των φάσεων αλλά αυτή η ευθύνη τους «παραδόθηκε» στον Άρη.

Αν κανείς ρίξει μια ματιά στις επιδόσεις του Ταξιάρχη Φούντα από το 2019 κι έπειτα θα διαπιστώσει ότι σκόραρε διψήφιο αριθμό τερμάτων στις περισσότερες σεζόν του. Πέρυσι (2025-26) ολοκλήρωσε τη χρονιά με δέκα γκολ, ένα περισσότερο από την προηγούμενη (2024-25) καθώς σημείωσε από 12 γκολ την περασμένη διετία. Οι κορυφαίες χρονιές του ήταν στη Ραπίντ Βιέννης με τα 45 γκολ σε σύνολο 91 αγώνων ενώ με τα χρώματα της ίδιας ομάδας τα πήγε περίφημα και στο δημιουργικό κομμάτι με τις 19 τελικές πάσες.

Αυτοί οι αριθμοί προφανέστατα έχουν τη σημασία τους στην αξιολόγηση του Άρη αλλά και στην απόφασή του να καταθέσει επίσημη πρόταση στον Ταξιάρχη Φούντα, όπως όμως και το γεγονός ότι στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις της επίθεσης. Στα περισσότερα παιχνίδια χρησιμοποιήθηκε στα επιθετικά άκρα, έχει καταγράψει όμως έναν μεγάλο αριθμό αγώνων ως επιτελικός μέσος ή δεύτερος επιθετικός. Ο Άρης θέλει αυτή την ανθεκτικότητα και για την ακρίβεια επιθετικούς οι οποίοι μπορούν να εναλλάσσονται – θέσεις και ρόλους – στη διάρκεια ενός αγώνα. Αυτό έγινε εξάλλου στην τελευταία φάση του περσινού Πρωταθλήματος μεταξύ του Μπενχαμίν Γκαρέ και του Κάρλες Πέρεθ όπου το σύστημα της τοποθέτησης του πρώτου στη δεξιά πλευρά της επίθεσης έστειλε τον Ισπανό σε ρόλο 10αριου κι αυτή η αλλαγή βελτίωσε την επιθετική λειτουργία του συνόλου.

Βασικό ζητούμενο είναι όμως η επίτευξη οριστικής συμφωνίας με τον Ταξιάρχη Φούντα. Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε εξέλιξη και πιθανότατα θα ακολουθήσουν οριστικές αποφάσεις στη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας.