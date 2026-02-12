Πού βρέθηκε η Μαρία Σάκκαρη στην παγκόσμια κατάταξη μετά τη νίκη επί της Ίγκα Σβιόντεκ στα προημιτελικά στο WTA 1000 στην Ντόχα και πού μπορεί να φθάσει αν βρεθεί στον τελικό και πάρει το τρόπαιο.

Η σπίθα που έψαχνε τόσο και η Μαρία Σάκκαρη φαίνεται να τη βρήκε στην Ντόχα, μετά τη πολύ σημαντική νίκη με ανατροπή επί της Ίγκα Σβιόντεκ. Η 30χρονη Ελληνίδα τενίστρια προκρίθηκε στα ημιτελικά στο WΤΑ 1000 της Ντόχα κι αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στη θέση της στην παγκόσμια κατάταξη.

Συγκεκριμένα, με τις τέσσερις νίκες της στην Ντόχα η Σάκκαρη έχει ήδη εξασφαλίσει άνοδο 19 θέσεων και πλέον βρίσκεται στο Νο.33.

Έχει, μάλιστα, την ευκαιρία αφήνοντας την Ντόχα να είναι ακόμα πιο ψηλά, αν περάσει στον τελικό, μίνιμουμ θα βρεθεί στο Νο.27 κι αν φθάσει μέχρι το τέλος του δρόμου, θα έχει υπογράψει την επιστροφή της στο Top 20.

Maria Sakkari’s reaction after beating Swiatek in Doha.



Infectious smile on her face.



She is the first player to EVER beat Iga in a completed match at a WTA 1000 event after losing the first set.



Iga was 109-0… insane.



What a moment.



🇬🇷🥹 pic.twitter.com/ixGVLJj8HL February 12, 2026

Η Σάκκαρη περιμένει να μάθει την αντίπαλό της στον ημιτελικό από το παιχνίδι της Καρολίνα Μούχοβα (Νο.17 στον κόσμο), με την Άννα Καλινσκάια (Νο.24), που θα γίνει το βράδυ της Πέμπτης (12/2).

Όπως και να έχει, η Σάκκαρη επιστρέφει σε ημιτελικό σε WΤΑ 1000 για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2024, όταν ήταν φιναλίστ στο Indian Wells, ενώ η τελευταία της χρονικά παρουσία σε ημιτελικά ήταν από το 500άρι τουρνουά στο Τσάρλεστον, τον Απρίλιο του 2024.