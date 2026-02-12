Η Ίγκα Σβιόντεκ σε ένα κρίσιμο σημείο του προημιτελικού με τη Μαρία Σάκκαρη, συνέχισε τον πόντο, παρότι είχε προηγηθεί double bounce στο γήπεδό της.

Με το προημιτελικό στο WTA 1000 της Ντόχα να βρίσκεται στο 3ο σετ, τη Σάκκαρη να προηγείται με 5-3, αλλά να αντιμετωπίζει break point (30-40), έγινε μια φάση που έφερε τις έντονες διαμαρτυρίες από την Ελληνίδα παίκτρια.

Η Σάκκαρη επιχείρησε το drop shot, υπήρξε διπλή αναπήδηση της μπάλας στο τερέν της παίκτριας από την Πολωνία, η οποία όμως συνέχισε τον πόντο, τη στιγμή που η Σάκκαρη είχε σταματήσει.

Αμέσως η Σάκκαρη ζήτησε την εξέταση του βίντεο, εκεί φάνηκε καθαρά το double bounce στο γήπεδο της Σβιόντεκ με τον διαιτητή να δικαιώνει την Ελληνίδα.

THE DRAMA IN DOHA 😨



This video review of a double bounce came at a pivotal moment for both Swiatek and Sakkari 🫢 #QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/rq7ererWKQ — Tennis Channel (@TennisChannel) February 12, 2026

Τελικά, στη συνέχεια η Σβιόντεκ πέτυχε το break, ισοφάρισε σε 5-5, όμως η Σάκκαρη κατακτώντας τα δύο επόμενα games, έκλεισε το σετ με 7-5 κι εξασφάλισε την παρουσία της στα ημιτελικά του WTA 1000 στην Ντόχα.