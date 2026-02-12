Σβιόντεκ: Το unfair παιχνίδι της, που εξόργισε τη Σάκκαρη στην Ντόχα (vid)
Η Ίγκα Σβιόντεκ σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα της με τη Μαρία Σάκκαρη, δεν έδειξε και το υψηλότερο αθλητικό πνεύμα.
Με το προημιτελικό στο WTA 1000 της Ντόχα να βρίσκεται στο 3ο σετ, τη Σάκκαρη να προηγείται με 5-3, αλλά να αντιμετωπίζει break point (30-40), έγινε μια φάση που έφερε τις έντονες διαμαρτυρίες από την Ελληνίδα παίκτρια.
Η Σάκκαρη επιχείρησε το drop shot, υπήρξε διπλή αναπήδηση της μπάλας στο τερέν της παίκτριας από την Πολωνία, η οποία όμως συνέχισε τον πόντο, τη στιγμή που η Σάκκαρη είχε σταματήσει.
Αμέσως η Σάκκαρη ζήτησε την εξέταση του βίντεο, εκεί φάνηκε καθαρά το double bounce στο γήπεδο της Σβιόντεκ με τον διαιτητή να δικαιώνει την Ελληνίδα.
THE DRAMA IN DOHA 😨— Tennis Channel (@TennisChannel) February 12, 2026
This video review of a double bounce came at a pivotal moment for both Swiatek and Sakkari 🫢 #QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/rq7ererWKQ
Τελικά, στη συνέχεια η Σβιόντεκ πέτυχε το break, ισοφάρισε σε 5-5, όμως η Σάκκαρη κατακτώντας τα δύο επόμενα games, έκλεισε το σετ με 7-5 κι εξασφάλισε την παρουσία της στα ημιτελικά του WTA 1000 στην Ντόχα.
