Αλέκος Βοσνιάδης και Athens Kallithea έφτασαν σε επίπεδο... συμβολαίων, όμως τελικά η «επανένωση» τους ματαιώθηκε.

Όπως είχαμε αναφέρει, ο Αλέκος Βοσνιάδης και η Athens Kallithea έφτασαν ιδιαίτερα κοντά στο να συνεργαστούν και πάλι μετά την επιτυχημένη πορεία ανόδου της σεζόν 2023-24, όμως όσο δεν υπάρχουν υπογραφές τα πάντα μπορεί να αλλάξουν.

Οι δυο πλευρές έφτασαν σε επίπεδο ανταλλαγής συμβολαίων μεταξύ δικηγόρων, όμως διαφορές απόψεων σε ζητήματα όπως σε θέματα του αγωνιστικού σχεδιασμού, αλλά και σε ορισμένες άλλες λεπτομέρειες, οδήγησαν τελικά οδήγησαν τις δυο πλευρές στην απόφαση να μη συνεργαστούν.

Η οριστική εξέλιξη σημειώθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δυο πλευρών το βράδυ της Παρασκευής (29/5), χωρίς όμως να υπάρξει κάποια ρήξη μεταξύ τους. Άλλωστε από τη σεζόν της ανόδου της Αthens Kallithea ο πολύπειρος τεχνικός διατηρεί άριστες σχέσεις με τους αδελφούς Φιλιππάκους και αυτές διατιρούνται, παρότι σε αυτό το χρονικό σημείο δεν θα συναντηθούν επαγγελματικά οι δρόμοι τους.

Πλέον το κλαμπ της Καλλιθέας θα κοιτάξει τις επόμενες επιλογές από την αγορά, όμως η επί 1,5 μήνα ανοιχτή επικοινωνία με τον... μετρ των ανόδων είναι χαρακτηριστική των προθέσεων που υπάρχουν, που δεν είναι τίποτα λιγότερο από τον πρωταθλητισμό και την επάνοδο στην κορυφαία κατηγορία, με την «αποστολή» βέβαια να είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Από την πλευρά του Βοσνιάδη μπορεί να μην προχώρησε η επιστροφή στο «Ελ Πάσο», όμως φαντάζει ιδιαίτερα δύσκολο να μείνει εκτός πάγκων την ερχόμενη σεζόν. Ο Μακεδόνας τεχνικός μετράει τρεις διαδοχικές ανόδους στη Super League και συνεπώς κάποια άλλη ομάδα της κατηγορίας με υψηλές βλέψεις αναμένεται να κινηθεί για να συνεργαστούν. Εκτός από την Athens Kallithea, αυτο το κλαμπ δεν θα είναι ούτε ο Πανιώνιος από τη στιγμή που υπάρχει συμφωνία με τον Χουάν Φεράντο, συνεπώς θα πρόκειται για άλλη διεκδικήτρια.

Επί παραδείγματι, ο Τάσος Καζίας έχει ξεκαθαρίσει πως ο Πανσερραϊκός θα «χτυπήσει» το στόχο της ανόδου και στο ενδεχόμενο που αποχωρήσει ο Ζεράρ Σαραγόσα, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα οι δρόμοι του Βοσνιάδη να συναντηθούν για τρίτη διαδοχική χρονιά, σε ισάριθμες διαδοχικές ομάδες (μετά από ΑΕΛ Novibet και Καλαμάτα), με τον Ευριπίδη Τσιμπανάκο, ο οποίος όλα συνηγορούν πως θα είναι και πάλι διοικητικό στέλεχος του κλαμπ των Σερρών. Φυσικά πρώτα θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το μέλλον του Ισπανού τεχνικού, ο οποίος από το... πουθενά έφτασε κοντά στο να σώσει τα Λιοντάρια.