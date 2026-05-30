Ο Άρνε Σλοτ έστειλε το δικό του μήνυμα στους φιλάθλους της Λίβερπουλ, λίγο μετά τη γνωστοποίηση της απομάκρυνσης του από τον πάγκο των «reds».

Σαν κεραυνός εν αιθρία «έσκασε» το μεσημέρι του Σαββάτου (30/05) η είδηση ότι ο Άρνε Σλοτ αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Λίβερπουλ, μετά από δύο σεζόν στην ηγεσία του συλλόγου.

Η συνεργασία του Ολλανδού τεχνικού με τους «reds» ολοκληρώθηκε πρόωρα, παρά το γεγονός πως το συμβόλαιο του βρισκόταν σε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης του, ο Σλοτ, ο οποίος κατέκτησε τη Premier League στην πρώτη του σεζόν με την ομάδα, θέλησε να στείλει το δικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα στους φιλάθλους του αγγλικού συλλόγου, τονίζοντας την ευγνωμοσύνη και τη συγκίνηση του για το χρόνο που πέρασε στη Λίβερπουλ.

«Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι μαζί με τη Λίβερπουλ, είμαι πολύ ευγνώμων που καταφέραμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας ειδική μνεία στο πρωτάθλημα του 2025.