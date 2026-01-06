H Μπαντόσα επέστρεψε με νίκη στη δράση και πρόκριση στο Μπρισμπέιν

Η Πάουλα Μπαντόσα ύστερα από απουσία 98 ημερών επέστρεψε στα κορτ, νικώντας τη Μαρί Μπουζκόβα με 2-1 σετ στο 500 WTA του Μπρισμπέιν.

Η Πάουλα Μπαντόσα έπειτα από απουσία 98 ημερών συνδύασε με νίκη την επιστροφή της στη δράση, επικρατώντας επί της Τσέχας, Μαρί Μπουζκόβα με 6-7(4), 6-4, 6-2 στο 500άρι τουρνουά στο Μπρισμπέιν.

Η 28χρονη Ισπανίδα, που ήδη έχει δώσει έναν αγώνα με την Αρίνα Σαμπαλένκα στο διπλό γυναικών στο Μπρισμπέιν, είχε να αγωνιστεί από τον Σεπτέμβριο και το WTA 1000 του Πεκίνου. Έκτοτε τα σοβαρά προβλήματα τραυματισμών υποχρέωσαν την Μπαντόσα να σταματήσει τους αγώνες, όμως με το ξεκίνημα της χρονιάς επιχειρεί μια νέα αρχή.

Η έλλειψη ρυθμού ήταν φανερή για την Μπαντόσα, που υπέπεσε σε 13 διπλά λάθη, οκτώ είχε η Μπουζκόβα, όμως πέτυχε πέντε break που τη βοήθησαν να φθάσει στη νίκη έπειτα από αγώνα τριών ωρών.

Η Μπαντόσα, Νο.25 στον κόσμο, στη φάση των «16» θα αντιμετωπίσει την Έλενα Ριμπάκινα, που με τη σειρά της απέκλεισε τη Σουάι Ζανγκ με 6-3, 7-5.

Volvieron los Tiktoks de Sabalenka y Badosa 🔥 pic.twitter.com/v081MGH8oS — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) January 5, 2026

Πρόκριση σε 48 λεπτά η Σαμπαλένκα

Η Αρίνα Σαμπαλένκα χρειάστηκε μόλις 48 λεπτά για νικήσει την Ισπανίδα, Κριστίνα Μπούσκα με 6-0, 6-1 στη δική της πρεμιέρα στο 2026. Η Λευκορωσίδα είχε 5/6 break, σε ένα παιχνίδι όπου οι συνολικοί πόντοι ήταν 54-22. Επόμενη αντίπαλός της θα είναι η Ρουμάνα, Σοράνα Κιρστέα που νίκησε τη Γιέλενα Οσταπένκο με 6-2, 7-6(5).

Η Μάντισον Κις επικρατώντας επί της Μακάρτνεϊ Κέσλερ με 6-4, 6-3 στον επόμενο γύρο θα παίξει με την Ντιάνα Σνάιντερ, ενώ τέλος η Εκατερίνα Αλεξαντρόβα νίκησε το Σοφία Κένιν με 7-6(2), 6-3 και τώρα θα παίξει με την Καρολίνα Μούχοβα, που από την πλευρά της νίκησε την Άιλα Τομλιάνοβιτς με 4-6, 6-1, 7-6(5).