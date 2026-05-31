Παναθηναϊκός: Οι πιθανοί αντίπαλοι στα προκριματικά του Conference League
Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έχει εισιτήριο για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League, γνωρίζει αφενός πως χρειάζεται να είναι αλάνθαστος για να βρεθεί στη league phase και αφετέρου πως οι πιθανοί του αντίπαλοι είναι... δεκάδες!
Το Τριφύλλι είναι δεδομένα στους ισχυρούς και αυτή τη στιγμή ξέρει τους 24 πιθανούς του αντιπάλους, με τους υπόλοιπους 19 να προέρχονται από ζευγάρια του 1ου προκριματικού γύρου είτε του Conference, είτε του Europa League - με τους έξι ηττημένους να συνεχίζουν στον 2ο της τρίτης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA.
Στους ισχυρούς βρίσκονται ομάδες όπως οι Μπράγκα, Άγιαξ, Κοπεγχάγη, Γάνδη, Ραπίντ Βιέννης, Λουντογκόρετς, Στεάουα Βουκουρεστίου, ΑΕΚ Λάρνακας και Μπασακσεχίρ, που δεν δύνανται να βρεθούν στο διάβα των Πρασίνων. Από την άλλοι, στους σίγουρους πιθανούς ανβτιπάλους εντοπίζονται κάποια αξιόλογα ονόματα όπως η Μάδεργουελ, η Γκέτεμποργκ και η Χάποελ Τελ Αβίβ, ωστόσο από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν, στα χαρτιά πάντα, βαριά χαρτιά.
Οι ισχυροί
- Μπράγκα
- Άγιαξ
- Κοπεγχάγη
- Γάνδη
- Ραπίντ Βιέννης
- Παναθηναϊκός
- Λουντογκόρετς
- Στεάουα Βουκουρεστίου
- Ράκοφ
- Παρτίζαν
- Λουγκάνο
- ΑΕΚ Λάρνακας
- Μπασακσεχίρ
- Ριέκα
- Κλουζ
- Ελσίνκι
- Ζρίνσκι
- Νικητής ζευγαριού RFS
- Νικητής ζευγαριού Αστάνα
- Μπραν
- Νικητής ζευγαριού Ζάλγκιρις
- Νικητής ζευγαριού Σκεντίγια
- Νόα
- Σπαρτάκ Τρνάβα
- Νικητής ζευγαριού Μπαλκάνι
- Νικητής ζευγαριού Πιούνικ Ερεβάν
- Χράντετς Κράλοβε
- Νικητής ζευγαριού Λίνφιλντ
- Αούστρια Βιέννης
- Κατοβίτσε
- Νικητής ζευγαριού Χάμρουν Σπάρτανς
- Βαντούζ
- Νόρντζελαντ
- Τομπόλ
- Νικητής ζευγαριού Μιλσάμι
- Νικητής ζευγαριού Λεβάντια Ταλίν
- Νικητής ζευγαριού Πάιντε Λινάμεσκοντ
- Απόλλων Λεμεσού
- Χιμπέρνιαν
- ΗΒ
- Σιόν
- Νικητής ζευγαριού Ντιφερντάνζ
- Νικητής ζευγαριού Ντινάμο Μινσκ
Οι ανίσχυροι
- Νικητής ζευγαριού Βλάζνια
- Πανεβέζις
- Νικητής ζευγαριού Νέφτσι Μπακού
- Μάδεργουελ
- Νικητής ζευγαριού Βίκινγκουρ
- Νικητής ζευγαριού Λα Φιορίτα
- Ντουνάισκα Στρέντα
- ΓΚΑΪΣ
- Γκέτεμποργκ
- Βαραζντίν
- Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ
- Νικητής ζευγαριού Ντέτσιτς
- Νικητής ζευγαριού Ντίλα Γκόρι
- Ηττημένος ζευγαριού Ζίλινα
- Ηττημένος ζευγαριού Βοϊβοντίνα
- Νικητής ζευγαριού ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ
- Χάποελ Τελ Αβίβ
- Πάξι
- Ντέμπρετσεν
- Πολισία Ζίτομιρ
- Τσερκάσι
- Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο
- Ηττημένος ζευγαριού Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ
- Νικητής ζευγαριού Σαράγεβο
- Νικητής ζευγαριού Ατλέτικ Κλουμπ Ντ' Εσκάλδες
- Νικητής ζευγαριού Σεντ Τζόζεφ'ς
- Νικητής ζευγαριού Ντινάμο Τιφλίδας
- Νικητής ζευγαριού Αλασκέρτ
- Κόπερ
- Μπράβο
- Ηττημένος ζευγαριού Αλουμίνι
- Τουράν Τοβούζ
- Ζιμπρού Κισινάου
- Νικητής ζευγαριού Τορπέντο Κουτάισι
- Βαλούρ
- Άουντα
- ΤΣΣΚΑ Σόφιας
- Σέλμπουρν
- Ηττημένος ζευγαριού Ντέρι
- Ηττημένος ζευγαριού Βέστρι
- Ντουκατζίνι
- Βαλέτα
- Κολερέιν
