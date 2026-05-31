Ο Παναθηναϊκός έχει εικόνα των πιθανών του αντιπάλων στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έχει εισιτήριο για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League, γνωρίζει αφενός πως χρειάζεται να είναι αλάνθαστος για να βρεθεί στη league phase και αφετέρου πως οι πιθανοί του αντίπαλοι είναι... δεκάδες!

Το Τριφύλλι είναι δεδομένα στους ισχυρούς και αυτή τη στιγμή ξέρει τους 24 πιθανούς του αντιπάλους, με τους υπόλοιπους 19 να προέρχονται από ζευγάρια του 1ου προκριματικού γύρου είτε του Conference, είτε του Europa League - με τους έξι ηττημένους να συνεχίζουν στον 2ο της τρίτης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA.

Στους ισχυρούς βρίσκονται ομάδες όπως οι Μπράγκα, Άγιαξ, Κοπεγχάγη, Γάνδη, Ραπίντ Βιέννης, Λουντογκόρετς, Στεάουα Βουκουρεστίου, ΑΕΚ Λάρνακας και Μπασακσεχίρ, που δεν δύνανται να βρεθούν στο διάβα των Πρασίνων. Από την άλλοι, στους σίγουρους πιθανούς ανβτιπάλους εντοπίζονται κάποια αξιόλογα ονόματα όπως η Μάδεργουελ, η Γκέτεμποργκ και η Χάποελ Τελ Αβίβ, ωστόσο από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν, στα χαρτιά πάντα, βαριά χαρτιά.

Οι ισχυροί

Μπράγκα

Άγιαξ

Κοπεγχάγη

Γάνδη

Ραπίντ Βιέννης

Παναθηναϊκός

Λουντογκόρετς

Στεάουα Βουκουρεστίου

Ράκοφ

Παρτίζαν

Λουγκάνο

ΑΕΚ Λάρνακας

Μπασακσεχίρ

Ριέκα

Κλουζ

Ελσίνκι

Ζρίνσκι

Νικητής ζευγαριού RFS

Νικητής ζευγαριού Αστάνα

Μπραν

Νικητής ζευγαριού Ζάλγκιρις

Νικητής ζευγαριού Σκεντίγια

Νόα

Σπαρτάκ Τρνάβα

Νικητής ζευγαριού Μπαλκάνι

Νικητής ζευγαριού Πιούνικ Ερεβάν

Χράντετς Κράλοβε

Νικητής ζευγαριού Λίνφιλντ

Αούστρια Βιέννης

Κατοβίτσε

Νικητής ζευγαριού Χάμρουν Σπάρτανς

Βαντούζ

Νόρντζελαντ

Τομπόλ

Νικητής ζευγαριού Μιλσάμι

Νικητής ζευγαριού Λεβάντια Ταλίν

Νικητής ζευγαριού Πάιντε Λινάμεσκοντ

Απόλλων Λεμεσού

Χιμπέρνιαν

ΗΒ

Σιόν

Νικητής ζευγαριού Ντιφερντάνζ

Νικητής ζευγαριού Ντινάμο Μινσκ

Οι ανίσχυροι