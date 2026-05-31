Παρί Σεν Ζερμέν: Χαμός στο Παρίσι για την πρωταθλήτρια Ευρώπης
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τέτοιες μέρες, το Παρίσι βάφτηκε κόκκινο και μπλε για χάρη της Παρί Σεν Ζερμέν. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε κατέκτησε ξανά τον τίτλο του Champions League και περίπου 100.000 οπαδοί της κατέκλυσαν τους δρόμους της πόλης του φωτός για να την υποδεχτούν.
Το ανοικτό πούλμαν που μετέφερε την παριζιάνικη αποστολή πέρασε αρχικά από το Πεδίον του Άρεως, όπου στήθηκε κανονικό πάρτι από τους φίλους της Παρί, με την αποστολή στη συνέχεια να επισκέπτεται τα Ηλύσια Πεδία, όπου την υποδέχτηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.
Η βραδιά εντούτοις δεν τελείωσε εκεί, καθώς εν συνεχεία, οι πρωταθλητές Ευρώπης κατευθύνθηκαν στο Παρκ Ντε Πρενς, όπου κορυφώθηκαν οι εορτασμοί για τη δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση της κούπας με τα μεγάλα αυτιά. Όλα αυτά στη σκιά των επεισοδίων που έλαβαν χώρα τόσο στο Παρίσι όσο και σε άλλες πόλεις της χώρας μετά τον θρίαμβο της Βουδαπέστης, με τον Μακρόν να καυτηριάζει τα γεγονότα.
