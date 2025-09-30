Η Πάουλα Μπαντόσα ανακοίνωσε με προσωπική της ανάρτηση ότι θα επιστρέψει στη δράση από το 2026, λόγω των τραυματισμών που την ταλαιπωρούν.

H Πάουλα Μπαντόσα δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα προβλήματα τραυματισμών που την ταλαιπωρούσαν και αποφάσισε να μείνει εκτός κορτ για το υπόλοιπο της σεζόν.

Η Ισπανίδα τενίστρια αποσύρθηκε από τον αγώνα του τρίτου γύρου στο τουρνουά του Πεκίνο με την Καρολίνα Μούχοβα και στη συνέχεια με μία ανάρτησή της ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει από το 2026.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στην ανάρτησή της:

«Κάποιες φορές που αναρωτιέμαι πώς συνεχίζω μέσα στις πιο δύσκολες, πιο επώδυνες στιγμές. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτές ακριβώς τις στιγμές ανακαλύπτω τη βαθύτερη δύναμη μέσα μου. Κάθε πισωγύρισμα πονάει, αλλά μου θυμίζει πόσο θέλω να συνεχίσω να παλεύω.

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αίσθηση από το να μπαίνω στο γήπεδο και να σας βλέπω όλους εκεί, να με στηρίζετε. Αυτή η ενέργεια, αυτή η αγάπη, είναι κάτι που δεν θα μπορέσω ποτέ να ευχαριστήσω αρκετά.

Όσα εμπόδια κι αν βρεθούν στον δρόμο μου, σας υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να παλεύω, να πιέζω τον εαυτό μου και να βρίσκω τον δρόμο για την επιστροφή. Τα λέμε το 2026»