Η Μαρία Σάκκαρη έμαθε την ώρα της αναμέτρησής της κόντρα στην Τζασμίν Παολίνι στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του τουρνουά στο Σινσινάτι.

Μετά την νικηφόρα πρεμιέρα της η Μαρία Σάκκαρη θα βρεθεί απέναντι στην Τζασμίν Παολίνι για το δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Σινσινάτι, με τους διοργανωτές ν' ανακοινώνουν την ώρα της συνάντησής τους.

Μαρία Σάκκαρη και Τζασμίν Παολίνι θ' ανοίξουν το πρόγραμμα στο κεντρικό court του αμερικανικού θεσμού και το πρώτο σερβίς αναμένεται στις 18:00 ώρα Ελλάδας. Η νικήτρια θα πάρει το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του τουρνουά, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη νικήτρια της αναμέτρησης Σεβάστοβα - Κρούγκερ.

Οι δύο τενίστριες έχουν βρεθεί ως αντίπαλες τρεις φορές στο παρελθόν με τη Σάκκαρη να μετράει δύο νίκες έναντι μία της αντιπάλου της. Στην πιο πρόσφατη μεταξύ τους αναμέτρηση η Ελληνίδα είχε πάρει μία κυριαρχική επικράτηση με 6-2, 6-1 επί της Ιταλίδας για τη φάση των "32" του τουρνουά στη Μαδρίτη.

Το πρόγραμμα της Κυριακής (10/8)