Σάκκαρη: Απόγευμα Κυριακής (10/8) το ματς κόντρα στην Παολίνι
Μετά την νικηφόρα πρεμιέρα της η Μαρία Σάκκαρη θα βρεθεί απέναντι στην Τζασμίν Παολίνι για το δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Σινσινάτι, με τους διοργανωτές ν' ανακοινώνουν την ώρα της συνάντησής τους.
Ραχίμοβα - Σάκκαρη 1-2: Πρόκριση «δύο προσώπων» στον δεύτερο γύρο του Σινσινάτι
Μαρία Σάκκαρη και Τζασμίν Παολίνι θ' ανοίξουν το πρόγραμμα στο κεντρικό court του αμερικανικού θεσμού και το πρώτο σερβίς αναμένεται στις 18:00 ώρα Ελλάδας. Η νικήτρια θα πάρει το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του τουρνουά, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη νικήτρια της αναμέτρησης Σεβάστοβα - Κρούγκερ.
Οι δύο τενίστριες έχουν βρεθεί ως αντίπαλες τρεις φορές στο παρελθόν με τη Σάκκαρη να μετράει δύο νίκες έναντι μία της αντιπάλου της. Στην πιο πρόσφατη μεταξύ τους αναμέτρηση η Ελληνίδα είχε πάρει μία κυριαρχική επικράτηση με 6-2, 6-1 επί της Ιταλίδας για τη φάση των "32" του τουρνουά στη Μαδρίτη.
Το πρόγραμμα της Κυριακής (10/8)
