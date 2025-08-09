Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε νικηφόρα τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στο τουρνουά του Σινσινάτι, παίρνοντας την πρόκριση στον δεύτερο γύρο με επικράτηση 6-3, 3-6, 6-2 επί της Καμίλα Ραχίμοβα.

Μπορεί να δυσκολεύτηκε απέναντι στην Καμίλα Ραχίμοβα, αλλά η Μαρία Σάκκαρη πήρε τη νίκη στον πρώτο γύρο του τουρνουά στο Σινσινάτι. Η Ελληνίδα τενίστρα με επικράτηση 6-3, 3-6, 6-2 προκρίθηκε στην επόμενη φάση του αμερικανικού θεσμού.

Ένα ματς δύο προσώπων για τη Σάκκαρη, μιας και η ίδια έδειχνε να έχει τον απόλυτο έλεγχο στην αρχή του ματς, τον οποίο έχασε στη συνέχεια χάνοντας μεγάλο ποσοστό από το σερβίς της. Αυτό βέβαια διορθώθηκε στο τρίτο και τελευταίο σετ, όπου «καθάρισε» την αντίπαλό της με συνοπτικές διαδικασίες για να πάρει την πρόκριση στον επόμενο γύρο. Εκεί, απέναντί της θα βρει την Τζασμίν Παολίνι, με την οποία έχει βρεθεί μία φορά στη φετινή σεζόν, παίρνοντας μία τεράστια νίκη.

Προβάδισμα στο ρελαντί για τη Σάκκαρη

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για τη Μαρία Σάκκαρη. Μπορεί να μην κατάφερε να διατηρήσει το break που πέτυχε στο εναρκτήριο game, ωστόσο με δεύτερο break στη συνέχεια έβαλε τις βάσεις για την κατάκτηση του πρώτου σετ.

Η Ελληνίδα πέτυχε το hold (3-1) και στη συνέχεια δεν απειλήθηκε καθόλου από την Καμίλα Ραχίμοβα. Η Ρωσίδα είχε μεγάλη αστάθεια πίσω από το σερβίς της, με πέντε διπλά λάθη και δύο στα πέντε σωσμένα break points.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Νο.67 στον κόσμο να χρειαστεί να σερβίρει για να μείνει στο σετ με το σκορ στο 5-3. Εκεί η 30χρονη εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο το πρώτο της set point και πήρε κεφάλι στο ματς, κλείνοντας το σετ με 6-3.

Ισοφάρισε με το ίδιο... νόμισμα η Ραχίμοβα

Το δεύτερο σετ άρχισε ιδανικά για την Καμίλα Ραχίμοβα. Στο πρώτο service game της Μαρίας Σάκκαρη, η Ρωσίδα πέτυχε το break, το οποίο διατήρησε στη συνέχεια (2-0). Η Ελληνίδα πήρε το πρώτο της game (2-1), όμως και πάλι βρέθηκε με δύο games πίσω από την αντίπαλό της.

Μάλιστα στο πέμπτο game η Ραχίμοβα κατάφερε να πετύχει ακόμη ένα break (4-1). Στο δεύτερο break της Ρωσίδας η Σάκκαρη βρήκε απάντηση, ωστόσο δεν κατάφερε στη συνέχεια να φέρει στα ίσα το σετ (5-3).

Βρέθηκε να σερβίρει για να μείνει στο σετ, ωστόσο δεν το πέτυχε μιας και η αντίπαλός της της έκανε ακόμη ένα break για να ισοφαρίσει (6-3) και να στείλει την υπόθεση πρόκριση σε τρίτο σετ.

«Καθάρισε» γρήγορα την υπόθεση πρόκριση η Σάκκαρη

Εάν και δέχθηκε break στο τελευταίο game του δεύτερου σετ, η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε ιδανικά το decider set. H Νο.65 του κόσμου, αρχικά... έσπασε το σερβίς της Καμίλα Ραχίμοβα, και άμεσα πήρε διαφορά δύο games. Το σερί, όμως, δεν σταμάτησε εκεί για την 30χρονη καθώς με ακόμη ένα break - hold πήρε απόσταση ασφαλείας (4-0).

Στη συνέχεια η Ρωσίδα τενίστρια κατάφερε να σταματήσει το ρυθμό της Σάκκαρη, μειώνοντας σε 4-1 και 5-2 αντίστοιχα, ωστόσο δεν μπόρεσε να αποφύγει την ήττα η οποία ήρθε στο 8ο game (6-2).