Αντιπροσωπεία του παλαιότερου συνδέσμου οπαδών της Άντερλεχτ κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Μία συμβολική κίνηση με ιδιαίτερο βάρος έγινε στη Θεσσαλονίκη, παραμονή της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Δύο μέλη του παλαιότερου συνδέσμου της βελγικής ομάδας τίμησαν τη μνήμη των φίλων του «Δικεφάλου» που έφυγαν από τη ζωή στη Ρουμανία, καταθέτοντας στεφάνι.

Οι δύο Βέλγοι διατηρούν στενούς δεσμούς και με τον ΠΑΟΚ, έχοντας βρεθεί στο πλευρό των «ασπρόμαυρων» στη Μασσαλία αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές εκδρομές. Ο ένας από αυτούς, ο Μαρκ, είναι παντρεμένος με Ελληνίδα και αποτελεί μέλος του συνδέσμου «Gate 4 Brussels».

Στη Θύρα 8 δεν έχουν διατεθεί εισιτήρια στους φίλους του ΠΑΟΚ, καθώς εκεί θα φιλοξενηθούν οι περίπου 200 οπαδοί της Άντερλεχτ.

Επικεφαλής της βελγικής αποστολής βρίσκεται προσωπικά ο πρόεδρος του συλλόγου, Μαρκ Κουκ, η παρουσία του οποίου σε ευρωπαϊκό εκτός έδρας παιχνίδι θεωρείται ασυνήθιστη. Η τελευταία φορά που είχε ακολουθήσει την ομάδα εκτός Βελγίου ήταν τον Μάρτιο του 2023, για την αναμέτρηση με τη Βιγιαρεάλ.

Η απόφασή του να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη και να βρεθεί δίπλα στον Βίτορ Μπρούνο και στους ποδοσφαιριστές του δείχνει τη σημασία που δίνει η Άντερλεχτ στις δύο αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ και στην πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.