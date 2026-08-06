Μανού Γκαρθία: Πόσο πιθανό είναι το σενάριο επιστροφής του στον Άρη;

Ο Μανού Γκαρθία παραμένει ο μεγαλύτερος μεταγραφικός στόχος του Άρη αλλά οι ετήσιες απολαβές του Ισπανού στην Κάνσας Σίτι ανέρχονται στα 2.42 εκατ. δολάρια.

Επίσημη τοποθέτηση δεν υπήρξε και δεν θα μπορούσε να γίνει, είναι αλήθεια όμως ότι το περιβάλλον του Άρη συντηρεί την υπόθεση του Μανού Γκαρθία επιβεβαιώνοντας επίσης ότι ο Ισπανός επιθετικός αποτελεί τον μεγαλύτερo μεταγραφικό στόχο. Ταυτόχρονα φυσικά, αναγνωρίζονται οι αντικειμενικές δυσκολίες αυτής της υπόθεσης οι οποίες ξεκινούν από τη δαπάνη των 6 εκατ. ευρώ στην οποία είχε προχωρήσει η Κάνσας Σίτι για την αγορά των δικαιωμάτων του (σ. σ. πακέτο με τον Σάπι Σουλεϊμάνοφ) και κορυφώνονται με το άκουσα των ετήσιων απολαβών του βραχύσωμου ποδοσφαιριστή. Αυτές ανέρχονται στα 2.42 εκατ. δολάρια (μικτά).

Ο χορός των εκατομμυρίων προεξοφλεί ότι αυτή η ιστορία δεν είναι καθόλου απλή και στην πραγματικότητα εξελίσσεται σε ακόμη πιο περίπλοκη αν συνυπολογίσει κανείς τους νόμους και τις διατάξεις που διέπουν το MLS. Καθώς η διεξαγωγή του πρόσφατου Παγκοσμίου Κυπέλλου στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί τη βάση (περαιτέρω) ανάπτυξης του επαγγελματικού soccer στην… πέρα όχθη του Ατλαντικού, ενόψει της σεζόν 2027-28 προβλέπεται να «ψηφιστούν» ένα σωρό αλλαγές οι οποίες θα διευκολύνουν τα αμερικανικά franchise προς την κατεύθυνση βημάτων προόδου και προσέλκυσης περισσοτέρων αστέρων. Για παράδειγμα, το salary cap των 6.4 εκατ. δολαρίων αναμένεται να αυξηθεί όπως ήδη αυξήθηκαν οι Designed Players.

Το τελευταίο έχει τη σημασία του διότι σ’ αυτή τη συνομοταξία εντάσσεται και ο Μανού Γκαρθία. Πρόκειται για μια διάταξη η οποία υπάρχει χρόνια τώρα με ξεκάθαρο στόχο την προσέγγιση ποδοσφαιριστών αρτιστών των οποίων οι απολαβές συμπεριλαμβάνονται μειωμένες στο salary cap. Για παράδειγμα, οι ετήσιες απολαβές του Ισπανού ανέρχονται μεν στα 2.42 εκατ. δολάρια αλλά στο salary cap υπολογίζονται στα 803.125 δολάρια. Το ίδιο ισχύει και με τους άλλους δύο Designed Players που δικαιούται να έχει μια ομάδα. Επίσης, στο salary cap δεν υπολογίζονται ούτε τα χρήματα που καταβάλλει μια ομάδα για την αγορά ενός παίκτη. Πρόσφατα, η Κάνσας Σίτι έδωσε περί των 18 εκατ. ευρώ για την αγορά του Αντρέ Λουίς από τον Ολυμπιακό. Αυτό το ποσό απλά καταγράφεται αλλά δεν υπολογίζεται στο salary cap. Ούτε επίσης υπάρχει περιοριστικός όρος.

Ενόψει της επόμενης χρονιάς, σύμφωνα με τα αμερικανικά media, προβλέπονται αλλαγές σαν την αύξηση του salary cap κατά περίπου 12.5%. Αναμένονται κι άλλες τομές οι οποίες – είναι εξαιρετικά πιθανό – να καθορίσουν την πολιτική των franchise. Εστιάζοντας στην περίπτωση του Μανού Γκαρθία, σοβαρό ζήτημα αποχώρησης θα τεθεί στην περίπτωση που αποφασιστεί να αποσυρθεί από τη λίστα των Designed Players. Για παράδειγμα, η Κάνσας Σίτι φέρεται να πρόσφερε γη και ύδωρ στον Μο Σαλάχ κι ένα ποσό περί των 5 εκατ. δολαρίων (τον χρόνο) για να τον αποκτήσει. Αν ο Αιγύπτιος επέλεγε το Κάνσας, η θέση του Μανού Γκαρθία θα ήταν επισφαλής. Αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία κι έτσι τα δεδομένα δεν άλλαξαν για τον Ισπανό ο οποίος μαζί με τον Ντέγιαν Γιόβελιτς (3.3 εκατ. δολάρια) είναι οι πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες της Κάνσας. Ακολουθούν οι Αντρέ Λουόις (1.5 εκατ. δολάρια), Λάσε Μπεργκ Γιόνσεν (1.19 εκατ. δολάρια).

Οι κινήσεις της Κάνσας Σίτι στην αγορά υποδηλώνουν την πρόθεση προσέγγισης τουλάχιστον ενός ακόμη Designed Player κι αν το καταφέρει, τότε μπορεί και η ίδια να επιδιώξει να «απεμπλακεί» από τον Μανού Γκαρθία. Προς το παρόν, ο 28χρονος παραμένει ακλόνητος. Οι Αμερικανοί ασχολήθηκαν και με το πρόσφατο post του στο Instagram και προσπάθησαν να ερμηνεύσουν τη λέξη «χαλαρά» που έγραψε ο Μανού όπως και το μήνυμα που επιχείρησε να περάσει. Σύμφωνα με podcast δημοσιογράφου του Κάνσας, ο Γκαρθία δεν προανήγγειλε την αποχώρησή του αλλά ότι «συνεχίζει απερίσπαστος τη δουλειά».

Προφανώς ο παίκτης δεν θα μπορούσε να σχολιάσει την ερμηνεία των Αμερικάνων. Εξάλλου, ο ίδιος ο Μανού έριξε πρώτος νερό στον μύλο των σεναρίων που αναπτύχθηκαν στους τελευταίους επτά μήνες, αλλά τα νούμερα και οι αριθμοί δείχνουν τον υψηλότατο βαθμό δυσκολίας αυτής της υπόθεσης. Εξάλλου, δεσμεύεται με συμβόλαιο έως τον Δεκέμβριο του 2027.