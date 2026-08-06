ΑΕΚ: Κοντά στο sold out τα εισιτήρια για το Σούπερ Καπ!
Το γεγονός ότι το Σούπερ Καπ μεταξύ της ΑΕΚ και του ΟΦΗ ορίστηκε να διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου στην Κρήτη και το Παγκρήτιο μετέτρεπε σε δύσκολο εγχείρημα για τον φίλο της πρωταθλήτριας να βρεθεί στο πλευρό της αγαπημένης του ομάδας.
Κι αυτό διότι πρόκειται για την πλέον φουλ season διακοπών για τον Έλληνα, αφού όπως όλοι γνωρίζουμε η συντριπτική πλειοψηφία επιδιώκει να κλειδώνει τις μέρες ανάπαυσης και χαλάρωσης του καλοκαιριού στη χώρας μας το δεκαήμερο 5 με 15 βαριά 20 Αυγούστου!
Οπότε λογικά υπήρχε έντονο το ερώτημα πόσοι φίλοι του Δικέφαλου θα καταφέρουν να βρεθούν στο Παγκρήτιο στις 12 Αυγούστου...
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Ωστόσο για τον ΑΕΚτζη που μαζεύει 20.000 σε προπόνηση ανοιχτή για ελάχιστο χρόνο φαίνεται ότι ημέρες, αποστάσεις και εποχές δεν παίζουν κανέναν ρόλο μπροστά στη δυνατότητα να βρεθούν δίπλα στην αγαπημένη τους ομάδα.
Όπως επίσημα ενημέρωσε η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ βρισκόμαστε πολύ κοντά στο sold out στα εισιτήρια που αντιστοιχούν στους φίλους της Ένωσης. Κοινώς έχουν ήδη διατεθεί κοντά στις 7.000 εισιτήρια τη στιγμή που σύμφωνα με τις πληροφορίες από τη διοργανώτρια αρχή έχουν δοθεί για τις ανάγκες του κόσμου της ΑΕΚ 7.500 κομμάτια.
Ξανά λοιπόν και φουλ μαζικά θα βρίσκεται ο κόσμος του Δικέφαλου στο πλευρό των κιτρινόμαυρων και στην Κρήτη και φαίνεται ότι... λυσσάει να δει από κοντά την πρώτη επίσημη αγωνιστική υποχρέωση του Μάρκο Νίκολιτς και των ποδοσφαιριστών του.
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