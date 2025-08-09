Τη νίκη κόντρα στην Αναστασία Ποτάποβα πήρε η Ίγκα Σβιόντεκ ε 6-1, 6-4, φτάνοντας σε ένα milestone στην καριέρα της παίρνοντας παράλληλα την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Σινσινάτι.

Τις 300 νίκες έφτασε η Ίγκα Σβιόντεκ επικρατώντας στον δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Σινσινάτι με 6-1, 6-4 της Αναστασία Ποτάποβα, παίρνοντας με σχετική άνεση την πρόκριση στον τρίτο γύρο του αμερικανικού θεσμού.

Η Πολωνή τενίστρια έγινε η δεύτερη γρηγορότερη αθλήτρια της WTA που φτάνει τις 300 επικρατήσεις. Μετά από 372 αγώνες, η Νο.3 του κόσμου βρίσκεται πίσω από την Σερένα Γουίλιαμς, η οποία το έχει καταφέρει αυτό μετά από 360 ματς.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι η Σβιόντεκ στο πρώτο σετ «καθάρισε» μέσα σε 26 λεπτά, αφήνοντας την αντίπαλό της να κατακτήσει μόλις ένα game. Με το προβάδισμα στο ματς η Σφιόντεκ συνέχισε το ρυθμό της, ωστόσο η Ποτάποβα έγινε πιο ανταγωνιστική.

Η Νο.45 του κόσμου μπορεί να δέχθηκε break στο τρίτο game (2-1), όμως η αντίδραση ήταν άμεση για το 2-2. Στη συνέχεια αμφότερες κράτησαν το σερβίς του, με την κάτοχο του φετινού Wimbledon να εκμεταλλεύεται το διπλό break point στο 7ο game (4-3).

Αυτό ήταν και το κομβικό σημείο στο δεύτερο σετ, το οποίο έδωσε την άνεση στην Σβιόντεκ να πάρει το σετ και συνάμα να πανηγυρίσει τη νίκη. Στον επόμενο γύρο η πρώην Νο.1 του κόσμου θα αντιμετωπίσει τη Μάρτα Κόστιουκ, η οποία νωρίτερα επικράτησε της Τατιάνα Μαρία με 6-0, 6-1.