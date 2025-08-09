Σβιόντεκ: Έφτασε τις 300 νίκες στην καριέρα της
Τις 300 νίκες έφτασε η Ίγκα Σβιόντεκ επικρατώντας στον δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Σινσινάτι με 6-1, 6-4 της Αναστασία Ποτάποβα, παίρνοντας με σχετική άνεση την πρόκριση στον τρίτο γύρο του αμερικανικού θεσμού.
Η Πολωνή τενίστρια έγινε η δεύτερη γρηγορότερη αθλήτρια της WTA που φτάνει τις 300 επικρατήσεις. Μετά από 372 αγώνες, η Νο.3 του κόσμου βρίσκεται πίσω από την Σερένα Γουίλιαμς, η οποία το έχει καταφέρει αυτό μετά από 360 ματς.
Iga Swiatek becomes the player with the fewest matches taken to reach 300 WTA match wins since Serena Williams in 2006.
Serena Williams - 360 matches.
𝐈𝐠𝐚 𝐒𝐰𝐢𝐚𝐭𝐞𝐤 - 𝟑𝟕𝟐 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡𝐞𝐬.
Ridiculously impressive.
🇵🇱🇺🇸

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι η Σβιόντεκ στο πρώτο σετ «καθάρισε» μέσα σε 26 λεπτά, αφήνοντας την αντίπαλό της να κατακτήσει μόλις ένα game. Με το προβάδισμα στο ματς η Σφιόντεκ συνέχισε το ρυθμό της, ωστόσο η Ποτάποβα έγινε πιο ανταγωνιστική.
Η Νο.45 του κόσμου μπορεί να δέχθηκε break στο τρίτο game (2-1), όμως η αντίδραση ήταν άμεση για το 2-2. Στη συνέχεια αμφότερες κράτησαν το σερβίς του, με την κάτοχο του φετινού Wimbledon να εκμεταλλεύεται το διπλό break point στο 7ο game (4-3).
Αυτό ήταν και το κομβικό σημείο στο δεύτερο σετ, το οποίο έδωσε την άνεση στην Σβιόντεκ να πάρει το σετ και συνάμα να πανηγυρίσει τη νίκη. Στον επόμενο γύρο η πρώην Νο.1 του κόσμου θα αντιμετωπίσει τη Μάρτα Κόστιουκ, η οποία νωρίτερα επικράτησε της Τατιάνα Μαρία με 6-0, 6-1.
Τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης
