Σιμόνα Χάλεπ: «Πρόκειται για νοθεία, ξέρω ότι είμαι "καθαρή"»

Η Σιμόνα Χάλεπ μίλησε για την περιπέτεια ντόπινγκ, έχοντας τεθεί σε προσωρινή αναστολή από τον Οκτώβριο του 2022, αναμένοντας το πόρισμα από το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο.

Η Σιμόνα Χάλεπ τρεις μήνες μετά την ποινή αποκλεισμού για τέσσερα χρόνα για χρήση απαγορευμένης ουσίας και παρατυπίες στο Βιολογικό της Διαβατήριο, παραχώρησε συνέντευξη από το Παρίσι στο Euronews.

H 32χρονη Ρουμάνα, νικήτρια στο Roland Garros το 2018 και στο Wimbledon το 2019, υποστηρίζει την αθωότητά της και τονίζει πως πρόκεται για νοθεία.

Μάλιστα έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της Διεθνής Υπηρεσία Ακεραιότητας του Tένις και περιμένει την τελική απόφαση από το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο, τον Φεβρουάριο που θα δώσει συνέχεια ή τέλος στην καριέρα της.

Τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης

*Περιγράψτε μου ποια είναι η ψυχική σας κατάσταση αυτή τη στιγμή;

«Ήταν ένα σοκ, όταν έλαβα το γράμμα, ότι το τεστ ούρων μου, μόνο το τεστ ούρων, βγήκε θετικό με πραγματικά μια εξαιρετικά χαμηλή ποσότητα ουσίας, απαγορευμένης ουσίας. Ήμουν πάντα κατά του ντόπινγκ, δεν μου πέρασε καν από το μυαλό σε όλη μου τη ζωή να κάνω κάτι τέτοιο. Αγωνίστηκα με το συναισθηματικό κομμάτι, επειδή ήταν πολύ βαρύ στους ώμους μου».

*Έχετε λάβει ένα τεράστιο κύμα υποστήριξης στο διαδίκτυο, πώς αντιδράσατε σε αυτό;

«Η υποστήριξη ήταν καταπληκτική, πράγμα που σημαίνει πολλά. Ξέρω ότι είμαι "καθαρή". Έλαβα πολλά καλά μηνύματα και αυτό μου έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω να παλεύω κάθε μέρα, να καθαρίσω το όνομά μου και να δείξω ότι δεν έκανα κάτι λάθος.

Οι παίκτριες επίσης, που είναι αντίπαλοι, έδειξαν επίσης την υποστήριξή τους και το εκτιμώ πολύ γιατί σημαίνει πολλά. Επίσης είχα τόσο μεγάλη υποστήριξη από θρύλους του τένις και επίσης μιλούσαν δημόσια για μένα. Όλα αυτά με βοηθούν να παραμείνω δυνατή σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς και να παλέψω για να καθαρίσω το όνομά μου».

