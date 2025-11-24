Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Έβερτον: Ο Γκέιγ αποβλήθηκε για σφαλιάρα σε συμπαίκτη του!
Το είδαμε κι αυτό στην Premier League, Evertonian να... τουφεκάει Evertonian! Ο Ιντρίσα Γκέιγ το «έχασε» στο παιχνίδι της Έβερτον στην έδρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έγραψε ιστορία.
Full clip of Gueye fuming with his own teammate, Keane. pic.twitter.com/JghTuCl7FK— utdreport (@utdreport) November 24, 2025
Κι αυτό διότι, μόλις στο 13ο λεπτό αποβλήθηκε για σφαλιάρα στον συμπαίκτη του, Μάικλ Κιν. Ο Σενεγαλέζος μέσος έμεινε δυσαρεστημένος από μια αμυντική προσπάθεια του στόπερ των Toffees και τον πλησίασε για να του τα... χώσει σε έντονο ύφος. Σύντομα, η κατάσταση ξέφυγε και ο Γκέιγ χαστούκισε τον συμπαίκτη του, βλέποντας την κόκκινη κάρτα. Σε βίαιη συμπεριφορά άλλωστε, ο κανονισμός δεν κάνει διακρίσεις.
Gueye received a red card and was sent off after a heated argument with Keane: HIS OWN TEAMMATE 🤯 pic.twitter.com/3Y7gCwkDRT— ESPN FC (@ESPNFC) November 24, 2025
Μάλιστα, ο μέσος της Έβερτον ήταν τόσο έξαλλος που χρειάστηκε να παρέμβει ο Πίκφορντ για να χωρίσει τους δύο παίκτες, πριν ο Γκέιγ ορμήξει στον Κιν. Προς το παρόν, δεν έχει γίνει γνωστό το τι έκανε τόσο έξαλλο τον Σενεγαλέζο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.