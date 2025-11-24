Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Έβερτον: Ο Γκέιγ αποβλήθηκε για σφαλιάρα σε συμπαίκτη του!

Έβερτον - Κόκκινη κάρτα
Την πιο ασύλληπτη κόκκινη κάρτα είδε ο Ιντρίσα Γκέιγ της Έβερτον, μετά από επίθεσή του στον συμπαίκτη του, Μάικλ Κιν.

Το είδαμε κι αυτό στην Premier League, Evertonian να... τουφεκάει Evertonian! Ο Ιντρίσα Γκέιγ το «έχασε» στο παιχνίδι της Έβερτον στην έδρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έγραψε ιστορία.

Κι αυτό διότι, μόλις στο 13ο λεπτό αποβλήθηκε για σφαλιάρα στον συμπαίκτη του, Μάικλ Κιν. Ο Σενεγαλέζος μέσος έμεινε δυσαρεστημένος από μια αμυντική προσπάθεια του στόπερ των Toffees και τον πλησίασε για να του τα... χώσει σε έντονο ύφος. Σύντομα, η κατάσταση ξέφυγε και ο Γκέιγ χαστούκισε τον συμπαίκτη του, βλέποντας την κόκκινη κάρτα. Σε βίαιη συμπεριφορά άλλωστε, ο κανονισμός δεν κάνει διακρίσεις.

 

Μάλιστα, ο μέσος της Έβερτον ήταν τόσο έξαλλος που χρειάστηκε να παρέμβει ο Πίκφορντ για να χωρίσει τους δύο παίκτες, πριν ο Γκέιγ ορμήξει στον Κιν. Προς το παρόν, δεν έχει γίνει γνωστό το τι έκανε τόσο έξαλλο τον Σενεγαλέζο.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     