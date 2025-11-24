Την πιο ασύλληπτη κόκκινη κάρτα είδε ο Ιντρίσα Γκέιγ της Έβερτον, μετά από επίθεσή του στον συμπαίκτη του, Μάικλ Κιν.

Το είδαμε κι αυτό στην Premier League, Evertonian να... τουφεκάει Evertonian! Ο Ιντρίσα Γκέιγ το «έχασε» στο παιχνίδι της Έβερτον στην έδρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έγραψε ιστορία.

Full clip of Gueye fuming with his own teammate, Keane. pic.twitter.com/JghTuCl7FK — utdreport (@utdreport) November 24, 2025

Κι αυτό διότι, μόλις στο 13ο λεπτό αποβλήθηκε για σφαλιάρα στον συμπαίκτη του, Μάικλ Κιν. Ο Σενεγαλέζος μέσος έμεινε δυσαρεστημένος από μια αμυντική προσπάθεια του στόπερ των Toffees και τον πλησίασε για να του τα... χώσει σε έντονο ύφος. Σύντομα, η κατάσταση ξέφυγε και ο Γκέιγ χαστούκισε τον συμπαίκτη του, βλέποντας την κόκκινη κάρτα. Σε βίαιη συμπεριφορά άλλωστε, ο κανονισμός δεν κάνει διακρίσεις.

Gueye received a red card and was sent off after a heated argument with Keane: HIS OWN TEAMMATE 🤯 pic.twitter.com/3Y7gCwkDRT November 24, 2025

Μάλιστα, ο μέσος της Έβερτον ήταν τόσο έξαλλος που χρειάστηκε να παρέμβει ο Πίκφορντ για να χωρίσει τους δύο παίκτες, πριν ο Γκέιγ ορμήξει στον Κιν. Προς το παρόν, δεν έχει γίνει γνωστό το τι έκανε τόσο έξαλλο τον Σενεγαλέζο.