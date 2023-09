Η Διεθνής Υπηρεσία Ακεραιότητας του Tένις επέβαλε ποινή αποκλεισμού τεσσάρων ετών στη Σιμόνα Χάλεπ.

Η 32χρονη Ρουμάνα τενίστρια, νικήτρια στο Roland Garros το 2018 και στο Wimbledon το 2019, τιμωρήθηκε για δύο διαφορετικές παραβιάσεις των κανόνων αντιντόπινγκ, όπως επιβεβαίωσε την Τρίτη (12/9) η Διεθνής Υπηρεσία Ακεραιότητας του Τένις (ITIA).

Η πρώτη περίπτωση αφορά το αφορά τη χρήση της απαγορευμένης ουσίας roxadustat, που βρέθηκε στον οργανισμό της, έπειτα από έλεγχο ούρων στη διάρκεια του US Open το 2022.

Η ουσία Roxadustat είναι ένα φάρμακο κατά της αναιμίας, που αυξάνει την ενδογενή παραγωγή ερυθροποιητίνης και διεγείρει την παραγωγή αιμοσφαιρίνης και ερυθρών αιμοσφαιρίων΄

Η δεύτερη κατηγορία αφορούσε παρατυπίες στο Βιολογικό Διαβατήριο της αθλήτριας, όπως σημειώνεται από την ITIA.

