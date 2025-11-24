Ο ΟΦΗ πήρε σπουδαία νίκη επικρατώντας με 2-1 της ΑΕΛ Novibet μέσα στο AEL FC Novibet Arena. Δείτε τις καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης.

Με τον Λίλο να κάνει τεράστιες αποκρούσεις και τους Θεοδοσουλάκη και Καραχάλιο να σκοράρουν, ο ΟΦΗ κατάφερε να περάσει από την Λάρισα επικρατώντας με 2-1 της ΑΕΛ Novibet, μια νίκη που τον έκανε να πάρει βαθιά βαθμολογική ανάσα. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα τρία γκολ αλλά και τις πολλές χαμένες ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες και κυρίως των γηπεδούχων.