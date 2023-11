Ο Πάτρικ Μουράτογλου σε δημόσια δήλωσή του, ανέφερε πως από την στιγμή που το θετικό δείγμα της Σιμόνα Χάλεπ βρέθηκε σκεύασμα που χρησιμοποιήσε η Ρουμάνα, είναι αυτός που φέρει την ευθύνη.

Ο Πάτρικ Μουράτογλου ανέλαβε τις ευθύνες του για την υπόθεση ντόπινγκ της Σιμόνα Χάλεπ.

Ο γνωστός προπονητής σε δηλώσεις του, είπε πως ήταν αυτός που πρότεινε στη Ρουμάνα να πάρει κολλαγόνο κι αυτή έφερε ένα σκεύασμα από μία εταιρεία το οποίο περιείχε σε πολύ μικρό ποσοστό, απαγορευμένη ουσία που βρέθηκε στον οργανισμό της.

«Νιώθω υπεύθυνος για ότι έγινε με την Σιμόνα. Βρέθηκε ένα σκεύασμα πειραγμένο το οποίο δεν μπορούσαμε να το γνωρίζουμε. Εκανε όλα τα απαραίτητα τεστ και ότι χρειαζόταν να αποδείξει ότι δεν έκανε χρήση ουσιών και αισιοδοξούμε για την κατάληξη της υπόθεσης στο CAS. Εγώ είμαι βασικά αυτός που της πρότεινε να πάρει το κολλαγόνο. Εγώ είμαι ο επικεφαλής της ομάδας και είναι δική μου η ευθύνη. Η Σιμόνα είναι το θύμα της υπόθεσης και πιστεύω πως θα δικαιωθεί. Πρέπει να δικαιωθεί και να επιστρέψει σύντομα στα γήπεδα» είπε αρχικά ο Μουράτογλου.

«Η υπόθεση αυτή μου άνοιξε τα μάτια στο ότι ο κάθε αθλητής μπορεί να την πατήσει με ένα σκεύασμα γιατί απλά είναι κάτι που συμβαίνει. Στην περίπτωση της Σιμόνα ήταν υπερβολικά χαμηλό το ποσοστό της ουσίας. Δεν είχε καμία ουσιαστική επίδραση στην απόδοσή της. Είναι απαίσιο αυτό που έγινε γιατί επηρεάζει και την φήμη της και την πληγώνει γιατί εμπλέκεται το όνομά της με υπόθεση ντόπινγκ χωρίς να έχει κάνει κάτι. Πρέπει να είμαστε υπερβολικά προσεκτικοί πλέον από ποιες εταιρείες αγοράζουμε σκευάσματα» πρόσθεσε.

Patrick Mouratoglou finally publically takes responsibility for what happened to Simona and says he is confident in her appeal with the CAS.@pmouratoglou: "I feel responsible for what happened because it's my team, so me basically, who brought her (Simona) this collagen." pic.twitter.com/83RGSHUiIt