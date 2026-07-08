Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ κυριάρχησε του Τέιλορ Φριτζ στον προημιτελικό του Wimbledon και με νίκη 6-4, 6-4, 6-2 πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Έχοντας ηττηθεί επτά σερί φορές από τον σημερινό του αντίπαλο, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ ξόρκισε τους... διαβόλους και με κυριαρχικό τρόπο πήρε την πρόκριση για την 4άδα του Wimbledon. O Γερμανός τενίστας επικράτησε με 6-4, 6-4, 6-2 του Τέιλορ Φριτζ και την Παρασκευή (10/7) θα παίξει στον πρώτο ημιτελικό της καριέρας του στο τρίτο χρονικά Grand Slam της σεζόν.

Ομολογουμένως ούτε ο πιο φανατικός υποστηρικτής του Νο.3 στον κόσμο δεν θα περίμενε μία τόσο άνετη επικράτηση κόντρα στον Τέιλορ Φριτζ, ο οποίος μετράει 10 νίκες κόντρα στον Γερμανό. Όντας, όμως, πολύ συγκεντρωμένος από το πρώτο χτύπημα έως το τελευταίο ο 29χρονος κατάφερε να κλείσει μία θέση για την τελική τετράδα του Wimbledon.

Στα πρώτα δύο σετ ένα break απεδείχθη αρκετό για τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Ο ίδιος εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν και έφτασε στην κατάκτησή τους με 6-4 σκορ.

Ο Τέιλορ Φριτζ, στο τρίτο σετ, όταν ήταν με την πλάτη στον τοίχο δεν μπόρεσε να βγάλει αντίδραση. Ο Αμερικανός δέχθηκε δύο σερί breaks και έτσι είδε την υπόθεση νίκη να γίνεται πάρα πολύ δύσκολη. Το γεγονός αυτό επιβεβαίωσε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο οποίος ήταν εκπληκτικός στα service games του και δεν επέτρεψε στον αντίπαλό του να ελπίζει σε κάτι καλύτερο. Με 6-2 έκλεισε το τρίτο σετ και πανηγύρισε τη νίκη.

Στα ημιτελικά, ο αντίπαλός του θα είναι ο Άρθρουρ Φέρι. Ο Βρετανός Νο.114 του κόσμου κάνει ονειρικό τουρνουά και στα προημιτελικά επικράτησε με 6-4, 7-6(4), 6-0 του Φλάβιο Κομπόλι.