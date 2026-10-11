Προμηθέας: Έκανε πρόταση στον Γιούρι Ζντοβτς
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Ο Προμηθέας Πατρών έκανε πρόταση στον Γιούρι Ζντοβτς, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.
Μετά το «διαζύγιο» του Προμηθέα με τον Γιώργο Βόβορα, η ομάδα της Πάτρας βρίσκεται στην αναζήτηση νέου προπονητή.
Ο Γιούρι Ζντοβτς, είναι από τους τεχνικούς που έχουν.... κυκλώσει στον σύλλογο, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία ενόψει της συνέχειας στη σεζόν.
Μάλιστα ο Προμηθέας έχει κάνει πρόταση στον Σλοβένο τεχνικό, ωστόσο δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία μεταξύ δύο πλευρών.
@Photo credits: eurokinissi
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