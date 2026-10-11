Ο Προμηθέας Πατρών έκανε πρόταση στον Γιούρι Ζντοβτς, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Μετά το «διαζύγιο» του Προμηθέα με τον Γιώργο Βόβορα, η ομάδα της Πάτρας βρίσκεται στην αναζήτηση νέου προπονητή.

Ο Γιούρι Ζντοβτς, είναι από τους τεχνικούς που έχουν.... κυκλώσει στον σύλλογο, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία ενόψει της συνέχειας στη σεζόν.

Μάλιστα ο Προμηθέας έχει κάνει πρόταση στον Σλοβένο τεχνικό, ωστόσο δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία μεταξύ δύο πλευρών.