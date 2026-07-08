Wimbledon: Έγραψε ιστορία η Κόστιουκ με την πρόκριση στον ημιτελικό
Στον πρώτο ημιτελικό της καριέρας της στο Wimbledon προκρίθηκε η Μάρτα Κόστιουκ. Επικρατώντας της Τζαμσίν Παολίνι με 6-3, 6-2 η Ουκρανή τενίστρια συνεχίζει να γράφει ιστορία στον θεσμό και πλέον είναι μία νίκη μακριά από τον μεγάλο τελικό.
We'll never tire of seeing Marta Kostyuk's winning twirl 🧑🩰#Wimbledon pic.twitter.com/yQw60HvjXS— Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2026
Μία αναμέτρηση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης στην οποία η Κόστιουκ έκανε... μονόλογο κόντρα στην Ιταλίδα πρώην φιναλίστ του Wimbledon. Η Νο.13 του κόσμου με τέσσερα breaks σε δύο σετ κατάφερε να κυριαρχήσει της Ιταλίδας και να πάρει το εισιτήριο για την τετράδα.
Πιο συγκεκριμένα, η Μάρτα Κόστιουκ ήταν άρτια πίσω από το σερβίς της κερδίζοντας το 90% των πόντων πίσω από το πρώτο της σερβίς. Η ίδια δεν απειλήθηκε καθόλου με break από την Τζασμίν Παολίνι, έχοντας παράλληλα 19 winners και ισάριθμα λάθη.
Αντίπαλός της στον ημιτελικό του Wimbledon θα είναι η Λίντα Νόσκοβα. Η Τσέχα τενίστρια επικράτησε της Ελίζ Μέρτενς με 6-3, 7-5 στον έτερο προημιτελικό. Όπως η Μάρτα Κόστιουκ, έτσι και αυτή, έγραψε ιστορία μιας και θα λάβει για πρώτη φορά στην καριέρα της μέρος στην τελική τετράδα του Wimbledon.
A first Grand Slam semi-final for Linda Noskova 🙌#Wimbledon pic.twitter.com/4bixWCuCfx— Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2026
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