Wimbledon: Έγραψε ιστορία η Κόστιουκ με την πρόκριση στον ημιτελικό

Δημήτρης Μύτικας
Wimbledon: Έγραψε ιστορία η Κόστιουκ με την πρόκριση στον ημιτελικό
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Η Μάρτα Κόστιουκ προκρίθηκε στα ημιτελικά του Wimbledon επικρατώντας με 6-3, 6-2 της Τζασμίν Παολίνι στον προημιτελικό της διοργάνωσης.

Στον πρώτο ημιτελικό της καριέρας της στο Wimbledon προκρίθηκε η Μάρτα Κόστιουκ. Επικρατώντας της Τζαμσίν Παολίνι με 6-3, 6-2 η Ουκρανή τενίστρια συνεχίζει να γράφει ιστορία στον θεσμό και πλέον είναι μία νίκη μακριά από τον μεγάλο τελικό.

Μία αναμέτρηση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης στην οποία η Κόστιουκ έκανε... μονόλογο κόντρα στην Ιταλίδα πρώην φιναλίστ του Wimbledon. Η Νο.13 του κόσμου με τέσσερα breaks σε δύο σετ κατάφερε να κυριαρχήσει της Ιταλίδας και να πάρει το εισιτήριο για την τετράδα.

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Πιο συγκεκριμένα, η Μάρτα Κόστιουκ ήταν άρτια πίσω από το σερβίς της κερδίζοντας το 90% των πόντων πίσω από το πρώτο της σερβίς. Η ίδια δεν απειλήθηκε καθόλου με break από την Τζασμίν Παολίνι, έχοντας παράλληλα 19 winners και ισάριθμα λάθη.

 

Αντίπαλός της στον ημιτελικό του Wimbledon θα είναι η Λίντα Νόσκοβα. Η Τσέχα τενίστρια επικράτησε της Ελίζ Μέρτενς με 6-3, 7-5 στον έτερο προημιτελικό. Όπως η Μάρτα Κόστιουκ, έτσι και αυτή, έγραψε ιστορία μιας και θα λάβει για πρώτη φορά στην καριέρα της μέρος στην τελική τετράδα του Wimbledon.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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