O Νόβακ Τζόκοβιτς προκρίθηκε στα ημιτελικά του Wimbledon, επικρατώντας με 7-6(10), 3-6, 6-3, 6-7(4), 7-6(4) του Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ στα προημιτελικά του τουρνουά.

Στον 15ο ημιτελικό της καριέρας του στο Wimbledon προκρίθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Σέρβος τενίστας φτάνοντας τις 107 νίκες στο τουρνουά προκρίθηκε στην τετράδα, επικρατώντας 7-6(10), 3-6, 6-3, 6-7(4), 7-6(4) του Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ.

Η νίκη αυτή θα τον φέρει απέναντι στον Γιανίκ Σίνερ για τη διεκδίκηση ενός εισιτηρίου για τον τελικό του θεσμό, σε μία από τις μεγαλύτερες τιτανομαχίες της φετινής εκδοχής του τρίτου Grand Slam στη σεζόν.

Οι δύο τενίστες προσέφεραν ένα εξαιρετικό ματς στο κοινό που έμεινε μέχρι αργά στο κεντρικό court του Wimbledon. Μια αναμέτρηση που έληξε μετά από πέντε ώρες και 15 λεπτά έχοντας 43 άσους, 117 winners και υψηλά ποσοστά σερβίς από κάθε αθλητή.

Το πρώτο σετ ήταν καθηλωτικό! Κανείς δεν επέτρεψε το break στο σερβίς του, με αποτέλεσμα να οδηγείται σε tie-break. Εκεί, οι δύο τενίστες πέτυχαν στο σύνολο 22 πόντους, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να είναι αυτός που επικράτησε ώστε να πάρει το σετ με 7-6(10).

Τα επόμενα δύο σετ ήταν μοιρασμένα! Τόσο ο Σέρβος, όσο και ο Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ εκμεταλλεύτηκαν κάποιες από τις ευκαιρίες που τους παρουσιάστηκαν και πήραν από ένα σετ με σκορ 6-3.

Ο Σέρβος είχε το προβάδισμα στο ματς και στο τέταρτο σετ βρήκε άμεσα break στο σερβίς του Καναδού. Η απάντηση του κατά 15 χρόνια νεότερου τενίστα ήρθε άμεσα και το σετ ήρθε στα ίσα. Από εκεί και πέρα αμφότεροι διατήρησαν τα σερβίς τους και το σετ κρίθηκε στο tie-break. Εκεί, ο Αλιασίμ ήταν καλύτερος του Τζόκοβιτς και με 7-4 πήρε το tie-break και έκλεισε το σετ με 7-6(4) στέλνοντας το ματς σε πέμπτο και τελευταίο.

Στο πέμπτο σετ οι δύο τενίστες διατήρησαν το επίπεδο του τένις στο μέγιστο. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρήκε τις ευκαιρίες για ένα break, αλλά ο Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ να τις σβήνει. Η συνέχεια βρήκε τους δύο αθλητές να κρατούν τα σερβίς τους χωρίς ν' απειληθούν με αποτέλεσμα η υπόθεση πρόκριση να κριθεί στο super tie-break. Ο Νόλε δεν γινόταν να χάσει δεύτερο σερί tie-break και έτσι έγινε. Με σκορ 10-4 ο 39χρονος «Θρύλος» του τένις έκλεισε το πέμπτο σετ με 7-6(4) και πανηγύρισε την πρόκριση στα ημιτελικά του Wimbledon.