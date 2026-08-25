Με κλειδάριθμο του Λεβαδειακού, να μην αγωνιστεί στην 1η αγωνιστική, διεξήχθη η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, λόγω της ένστασης του Αστέρα ΑΚΤΟR.

Με έναν... αστερίσκο πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Λεβαδειακός συμμετείχε κανονικά στη διαδικασία, από τη στιγμή που νίκησε τον Αστέρα AKTOR στη Βοιωτία με 2-0, όμως εκκρεμεί η ένσταση των Αρκάδων για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή της ομάδας του Ηλία Χαραλάμπους.

Η μοναδική παράμετρος της Ομοσπονδίας ήταν ο κλειδάριθμος του Λεβαδειακού, ώστε να μην αγωνιστεί την πρώτη αγωνιστική της League Phase, η οποία θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, ώστε να μην προκύψει κάποιο ζήτημα στην πρεμιέρα λόγω της εκκρεμοδικίας.

Θυμίζουμε πως η εκδίκαση από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ θα γίνει, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη (26/8) και δόθηκε αυτό το χρονικό περιθώριο ώστε να «τελειώσει» η υπόθεση και σε δεύτερο βαθμό, στο ενδεχόμενη ένστασης.

Εφόσον δικαιωθεί ο Αστέρας ΑΚΤΟR θα πάρει τη θέση του Λεβαδειακού στο πρόγραμμα της League Phase.

Το πρόγραμμα του Λεβαδειακού στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας