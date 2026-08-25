Κύπελλο Ελλάδας: Πως επηρέασε την κλήρωση η ένσταση του Αστέρα AKTOR
Με έναν... αστερίσκο πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Λεβαδειακός συμμετείχε κανονικά στη διαδικασία, από τη στιγμή που νίκησε τον Αστέρα AKTOR στη Βοιωτία με 2-0, όμως εκκρεμεί η ένσταση των Αρκάδων για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή της ομάδας του Ηλία Χαραλάμπους.
Η μοναδική παράμετρος της Ομοσπονδίας ήταν ο κλειδάριθμος του Λεβαδειακού, ώστε να μην αγωνιστεί την πρώτη αγωνιστική της League Phase, η οποία θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, ώστε να μην προκύψει κάποιο ζήτημα στην πρεμιέρα λόγω της εκκρεμοδικίας.
Θυμίζουμε πως η εκδίκαση από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ θα γίνει, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη (26/8) και δόθηκε αυτό το χρονικό περιθώριο ώστε να «τελειώσει» η υπόθεση και σε δεύτερο βαθμό, στο ενδεχόμενη ένστασης.
Εφόσον δικαιωθεί ο Αστέρας ΑΚΤΟR θα πάρει τη θέση του Λεβαδειακού στο πρόγραμμα της League Phase.
Το πρόγραμμα του Λεβαδειακού στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
- 2η αγωνιστική (8-10 Σεπτεμβρίου): Λεβαδειακός - Άρης
- 3η αγωνιστική (15-17 Σεπτεμβρίου): Νίκη Βόλου - Λεβαδειακός
- 4η αγωνιστική (27-29 Οκτωβρίου): Λεβαδειακός - Κηφισιά
- 5η αγωνιστική (2 Δεκεμβρίου): ΑΕΚ - Λεβαδειακός
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