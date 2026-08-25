ΛΑΣΚ - Σέλτικ: Ο Λιούμπισιτς σκόραρε στη ρεβάνς για τα Play Offs του Champions League
Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς συνεχίζει την καριέρα του στην Αυστρία, ως δανεικός από την ΑΕΚ και ήταν βασικός για τη ΛΑΣΚ στην εντός έδρας ρεβάνς με τη Σέλτικ για τα Play Offs του Champions League, ενώ κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα.
Στο 48ο λεπτό ο Αυστροκροάτης χαφ βρήκε χώρο στο ημικύκλιο και με συρτό σουτ έκανε το 2-1 για τη ΛΑΣΚ, μειώνοντας το συνολικό σκορ του ζευγαριού στο 4-2, από τη στιγμή που η ομαδα του είχε ηττηθεί με 3-0 στο «Celtic Park».
Ο δανεικός από τον Δικέφαλο χαφ πήρε... σπίτι του τη φανέλα του βασικού στους πρωταθλητές Αυτρίας, έχοντας έξι εμφανίσεις, σε ισάριθμα επίσημα ματς της ομάδας του, ενώ αυτό ήταν το παρθενικό του γκολ.
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Το γκολ του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς
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