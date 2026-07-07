Στα προημιτελικά του Wimbledon για πρώτη φορά στην καριέρα του προκρίθηκε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, επικρατώντας με 6-4, 7-5, 3-6, 7-6(6) του Γίρι Λεχέτσκα σε ματς δύο ημερών.

Δύο ημέρες χρειάστηκε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ για να πάρει τη νίκη κόντρα στον Γίρι Λεχέτσκα. Ο Γερμανός τενίστας επικράτησε με 6-4, 7-5, 3-6, 7-6(6) του Τσέχου και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Wimbledon.

Μία αναμέτρηση, η οποία ξεκίνησε το βράδυ της Δευτέρας (6/7) και δεν κατάφερε να ολοκληρωθεί λόγω πρωτοκόλλου. Πιο συγκεκριμένα, στις 22:55 ώρα Αγγλίας, η supervisor του αγώνα μετά το τέλος του έκτου game στο τρίτο σετ ενημέρωσε τον chair umpire να διακόψει το ματς.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ είχε πάρει τα δύο σετ με 6-4, 7-5 όντας κυρίαρχος στην αναμέτρηση και χωρίς πολλά προβλήματα. Βέβαια, το μεσημέρι της Τρίτης (7/7) ο Γερμανός δεν μπήκε πολύ καλά και με το σκορ στο 3-3 είδε τον αντίπαλό του να κάνει 3-0 σερί και να κατακτά το τρίτο σετ (6-3).

Στο τέταρτο σετ, οι δύο τενίστες ήταν αψεγάδιαστοι πίσω από τα σερβίς τους. Δεν απειλήθηκαν καθόλου ο ένας από τον άλλο, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο tie-break το σετ. Εκεί, ο Νο.3 του κόσμου δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τα δύο match point του, αλλά στο τρίτο match point ο Γερμανός δεν λάθεψε και έκλεισε το σετ με 7-6(6) για να πανηγυρίσει τη νίκη.

Επόμενος αντίπαλος του Ζβέρεφ θα είναι ο κακός... οιωνός του Τέιλορ Φριτζ. Ο Αμερικανός τενίστας επικράτησε με 7-6(1), 6-4, 6-4 του Αλεξάντερ Μπούμπλικ.