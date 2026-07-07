Wimbledon: Εκπληκτική Μούχοβα προκρίθηκε στα ημιτελικά
Μπορεί η Ναόμι Οσάκα να πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό ματς κόντρα στην Αρίνα Σαμπαλένκα, ωστόσο στα προημιτελικά η Καρολίνα Μούχοβα έκανε φανταστικό παιχνίδι και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά. Η Τσέχα τενίστρια επικράτησε με 7-6(4), 6-4 της Ιαπωνέζας και προκρίθηκε στην τετράδα του Wimbledon.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο τενίστριες να εναλλάσσονται breaks, χωρίς κάποια από τις δύο να πάρει το πάνω χέρι (2-2). Αμφότερες κράτησαν τα σερβίς τους στη συνέχεια, σβήνοντας όποια απειλή για break. Έτσι το σετ οδηγήθηκε στο tie-break, όπου η Καρολίνα Μούχοβα πέτυχε τρία mini breaks, τα οποία της έδωσαν ξεκάθαρο προβάδισμα για να κλείσει το σετ με 7-6(4) και να πάρει προβάδισμα στο ματς.
Στο δεύτερο σετ, οι δύο τενίστριες φάνηκαν καλύτερες πίσω από τα service games τους. Αυτή που απείλησε με break ήταν η Καρολίνα Μούχοβα, το οποίο όμως κατάφερε ν' αποτρέψει η Ναόμι Οσάκα. Βέβαια, ό,τι κατάφερε να κάνει η Ιαπωνέζα δεν κατάφερε να το πετύχει στο 9ο game όπου η Νο.9 του κόσμου έκανε καθοριστικό break. Στο 10ο game η Μούχοβα με love game έκλεισε το σετ με 6-4 και πανηγύρισε τη νίκη.
Η Καρολίνα Μούχοβα θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο στον τελικό του Wimbledon κόντρα στην Κόκο Γκοφ. Η Αμερικανίδα τενίστρια πήρε τη νίκη κόντρα στην Τζέσικα Πεγκούλα με 4-6, 6-3, 6-3 στα προημιτελικά.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.