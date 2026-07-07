H Καρολίνα Μούχο έκλεισε μία θέση στην τετράδα του Wimbledon στο ταμπλό γυναικών, επικρατώντας με 7-6(4), 6-4 της Ναόμι Οσάκα στα προημιτελικά.

Μπορεί η Ναόμι Οσάκα να πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό ματς κόντρα στην Αρίνα Σαμπαλένκα, ωστόσο στα προημιτελικά η Καρολίνα Μούχοβα έκανε φανταστικό παιχνίδι και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά. Η Τσέχα τενίστρια επικράτησε με 7-6(4), 6-4 της Ιαπωνέζας και προκρίθηκε στην τετράδα του Wimbledon.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο τενίστριες να εναλλάσσονται breaks, χωρίς κάποια από τις δύο να πάρει το πάνω χέρι (2-2). Αμφότερες κράτησαν τα σερβίς τους στη συνέχεια, σβήνοντας όποια απειλή για break. Έτσι το σετ οδηγήθηκε στο tie-break, όπου η Καρολίνα Μούχοβα πέτυχε τρία mini breaks, τα οποία της έδωσαν ξεκάθαρο προβάδισμα για να κλείσει το σετ με 7-6(4) και να πάρει προβάδισμα στο ματς.

Στο δεύτερο σετ, οι δύο τενίστριες φάνηκαν καλύτερες πίσω από τα service games τους. Αυτή που απείλησε με break ήταν η Καρολίνα Μούχοβα, το οποίο όμως κατάφερε ν' αποτρέψει η Ναόμι Οσάκα. Βέβαια, ό,τι κατάφερε να κάνει η Ιαπωνέζα δεν κατάφερε να το πετύχει στο 9ο game όπου η Νο.9 του κόσμου έκανε καθοριστικό break. Στο 10ο game η Μούχοβα με love game έκλεισε το σετ με 6-4 και πανηγύρισε τη νίκη.

Η Καρολίνα Μούχοβα θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο στον τελικό του Wimbledon κόντρα στην Κόκο Γκοφ. Η Αμερικανίδα τενίστρια πήρε τη νίκη κόντρα στην Τζέσικα Πεγκούλα με 4-6, 6-3, 6-3 στα προημιτελικά.