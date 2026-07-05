Θρίαμβος για την Οσάκα απέναντι στη Σαμπαλένκα στο Wimbledon

Η Ναόμι Οσάκα νικώντας την Αρίνα Σαμπαλένκα με 2-0 σετ, πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Wimbledon.

H Ναόμι Οσάκα ήταν η μεγάλη θριαμβεύτρια απέναντι στην Αρίνα Σαμπαλένκα και επικρατώντας με 6-2, 7-6(2) πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του Wimbledon.

Η 28χρονη παίκτρια νικώντας έπειτα από οκτώ σχεδόν χρόνια τη Λευκορωσίδα και το US Open του 2018, συνεχίζει την καλύτερη πορεία της καριέρας της στο Wimbledon, όπου μέχρι τώρα είχε φθάσει τρεις φορές μέχρι τον 3ο γύρο.

Παράλληλα, η παίκτρια από την Ιαπωνία, από το Australian Open του 2021, όταν και κατέκτησε το τελευταίο από τα τέσσερα Grand Slam, θα αγωνιστεί για μόλις 2η φορά σε προημιτελικό σε slam, μετά την πορεία της μέχρι τα ημιτελικά στο US Open.

Από την άλλη, η Αρίνα Σαμπαλένκα αποτυγχάνει για άλλη μια χρονιά αποτυγχάνει στο Wimbledon, όπου έχει να επιδείξει τρεις ημιτελικούς. Παράλληλα, το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης παραμένει χωρίς Grand Slam τίτλο μέσα στο 2026 και όλες της πλέον οι ελπίδες της βρίσκονται στο US Open, όπου είναι πρωταθλήτρια τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Η πρόκριση της Μούχοβα, φέρνει νέα πρωταθλήτρια

Η επόμενη αντίπαλος για την Οσάκα θα είναι η Καρολίνα Μούχοβα. Η 29χρονη Τσέχα νίκησε τη συμπάτριώτισσά της Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα με 7-5, 5-7, 6-3 και έπειτα από τέσσερις διαδοχικούς αποκλεισμούς στον 1ο γύρο, επιστρέφει για 3η φορά στην οκτάδα.

Παράλληλα, η ήττα της Κρεϊτσίκοβα (νικήτρια στο Wimbledon to 2022) σημαίνει πως για 9η διαδοχική σειρά θα υπάρχει νέα πρωταθλήτρια στο απλό γυναικών.

Την πρόκριση στα προημιτελικά εξασφάλισε και η Τζέσικα Πεγκούλα, η 32χρονη Νεοϋρκέζα νίκησε με ανατροπή τη συμπατριώτισσά της Ίβα Γιόβιτς με 4-6, 6-3, 6-1 και θα μάθει την αντίπαλό της από τον αγώνα της Κόκο Γκοφ με την Μπελίντα Μπέντσιτς.