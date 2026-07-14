Ο Βαγγέλης Μαρινάκης με επιστολή στη Super League, πρότεινε για την προεδρία Λυσσάνδρου, Μποροβήλο κι επιτέθηκε εκ νέου σε Αλαφούζο, Γκαγκάτση, Σαββίδη.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης σκληραίνει τη στάση του. Ο μεγαλομέτοχος του Ολυμπιακού μ' επιστολή του στη Super League, επιτέθηκε στον πρόεδρο του Παναθηναϊκού Γιάννη Αλαφούζο, τονίζοντας ότι έχει καταστρέψει το τριφύλλι και δεν επιθυμεί το ίδιο για τη διοργανώτρια!

Ο Μαρινάκης αναφέρει στην επιστολή του τις πιέσεις του μεγαλομετόχου του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη στον Γκαγκάτση και μίλησε για διασυρμό του προέδρου της ΕΠΟ. Πρότεινε, μάλιστα, για την προεδρία, εκτός από την Κάτια Κοξένογλου του Ατρόμητου, τον Μηνά Λυσσάνδρου της ΑΕΚ και τον Γιώργο Μποροβήλο του Αστέρα Τρίπολης.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Μαρινάκης στην επιστολή του στη Super League για τις αυριανές αρχαιρεσίες στη Λίγκα:

«Με γνώμονα το καλό του Ελληνικού Ποδοσφαίρου και για να αποφύγουμε την τοξικότητα που θα επιφέρει μια προσυμφωνημένη και προαποφασισμένη ψήφος της ΕΠΟ που θα αποτελεί θεσμική εκτροπή αλλά και στίγμα για τον Συνεταιρισμό μας, θα ήθελα να προτείνω ως πρόσωπα κοινής αποδοχής για την Προεδρία της Super League, πέραν της Κυρίας Κ. Κοξένογλου (ΠΑΕ Ατρόμητος) τους Κυρίους Μ. Λυσσάνδρου (ΠΑΕ ΑΕΚ) και Γ. Μποροβήλο (ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης).

Και τα τρία αυτά πρόσωπα χαίρουν της εκτίμησης του ελληνικού ποδοσφαίρου και τα ενώνει η εμπειρία διοίκησης του Συνεταιρισμού μας αλλά και οι επιτυχίες στις ομάδες τους. Ο λόγος που δεν συμφωνώ με την υποψηφιότητα του Γιάννη Αλαφούζου δεν είναι προσωπικός αλλά καθαρά τεχνοκρατικός, αφού η εμπλοκή του στη διοίκηση του Παναθηναϊκού έχει αποδειχθεί καταστροφική για την ομάδα του στα χρόνια της παρουσίας του. Δεν θα ήθελα την ίδια τύχη και για τον Συνεταιρισμό.

Μακριά από εγωισμούς και παλιές λογικές πρέπει να βρεθεί ένας αυτόνομος δρόμος για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου μακριά από την τοξικότητα και την εξάρτηση από πολιτικές- κυβερνητικές πιέσεις. Ταυτόχρονα πρέπει να προστατευθεί το όποιο κύρος διαθέτει η ΕΠΟ από ένα διασυρμό που έχει αποφασίσει ήδη να υποστεί ο Πρόεδρός της, μετά από επανειλημμένες πιέσεις του κυρίου Σαββίδη.

Θα ήθελα όλα τα Μέλη του Συνεταιρισμού να σκεφτούν σοβαρά αυτή την πρόταση και όποιος και από τους τρεις αν επιλεγεί από το σώμα θα έχει την πλήρη αποδοχή μου».