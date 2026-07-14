Παίκτες της Athens Kallithea είναι και επίσημα οι Σεμπάστιαν Μλάντεν και Χοσέ Ρόμο, οι οποίοι ενισχύουν σημαντικά το ρόστερ της αθηναϊκής ομάδας.

Διπλή μεταγραφική ενίσχυση για την Athens Kallithea καθώς ανακοίνωσε τόσο την απόκτηση του Σεμπάστιαν Μλάντεν που αποχώρησε από τον Παναιτωλικό, όσο και εκείνη του πρώην φορ του Λεβαδειακού, Χοσέ Ρόμο, επιβεβαιώνοντας απόλυτα το ρεπορτάζ του Gazzetta, στο οποίο είχατε διαβάσει και τις δύο περιπτώσεις.

Η ανακοίνωση της Athens Kallithea για Μλάντεν

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του Ρουμάνου αμυντικού Sebastian Mladen, 34 ετών, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Παναιτωλικό.

Ο Mladen ήταν ένας από τους αρχηγούς του Παναιτωλικού στη Super League κατά την τελευταία τετραετία, ενώ προηγουμένως είχε αγωνιστεί για επτά συνεχόμενες σεζόν στη Farul Constanța της ρουμανικής Liga I, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Ρουμανίας.

Γεννημένος στο Calafat, ο Mladen εντάχθηκε σε ηλικία 16 ετών στην ακαδημία της AS Roma, ενώ στη συνέχεια χρίστηκε διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ρουμανίας.

Έπειτα από τα πρώτα του περάσματα ως δανεικός από τη Farul και την Chindia στη Ρουμανία, καθώς και από την Olhanense στην πορτογαλική Primeira Liga, ο Mladen βρήκε αγωνιστική σταθερότητα στην ιταλική Serie C με τη Südtirol. Στη συνέχεια, επέστρεψε στη Farul με κανονική μεταγραφή, καταγράφοντας συνολικά 204 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις κατά τη διάρκεια επτά σεζόν με τον σύλλογο και κατακτώντας το πρωτάθλημα τη σεζόν 2016/17 και το Κύπελλο Ρουμανίας τη σεζόν 2018/19.

Τον Αύγουστο του 2022, μετακόμισε στον Παναιτωλικό και καθιερώθηκε αμέσως ως βασικό στέλεχος της ομάδας, καταγράφοντας συνολικά 86 συμμετοχές στη Super League κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων σεζόν»

Καλωσήρθες, Sebastian.

Η ανακοίνωση της Athens Kallithea για Ρόμο

Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του επιθετικού José Romo, 32 ετών, από τη Βενεζουέλα μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την κυπριακή ομάδα Ακρίτας Χλώρακας.

Ο Romo, ένα κλασικό 9άρι ύψους 1,95 μ., έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην Ελλάδα με τον Λεβαδειακό, σημειώνοντας 11 γκολ και συμβάλλοντας στην άνοδο της ομάδας στη Super League τη σεζόν 2023/24, ενώ πέτυχε ακόμη τρία τέρματα στη Super League τη σεζόν 2024/25.

Γεννημένος στην Turén της πολιτείας Πορτουγκέσα στη Βενεζουέλα, έκανε το ντεμπούτο του στην Primera División της χώρας σε ηλικία 17 ετών με τη φανέλα της Llaneros και σημείωσε 19 γκολ στα πρώτα χρόνια της καριέρας του στην πρώτη κατηγορία της Βενεζουέλας, αγωνιζόμενος στις Llanero, Deportivo Petare, ACD Lara και Aragua, ενώ είχε επίσης ένα πέρασμα ως δανεικός από τη Rayo Vallecano B τη σεζόν 2015/16.

Τον Αύγουστο 2018, ο Romo μετακόμισε στην Κύπρο, όπου παρέμεινε για πέντε χρόνια, πανηγυρίζοντας δύο διαδοχικές ανόδους στην Α' Κατηγορία. Αρχικά σημείωσε 15 γκολ και συνέβαλε στην άνοδο του Ολυμπιακού Λευκωσίας τη σεζόν 2018/19, ενώ ακολούθησαν εννέα γκολ με την Καρμιώτισσα, την οποία βοήθησε να εξασφαλίσει επίσης την άνοδο τη σεζόν 2019/20. Στην πρώτη του χρονιά στην κυπριακή Α' Κατηγορία με την Καρμιώτισσα κατέγραψε 11 γκολ και έξι ασίστ, επίδοση που του χάρισε μεταγραφή στην ΑΕΚ Λάρνακας όπου συνέβαλε με πέντε γκολ και τρεις ασίστ στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης και την εξασφάλιση της ευρωπαϊκής εξόδου της ομάδας τη σεζόν 2021/22. Την επόμενη αγωνιστική περίοδο πραγματοποίησε μία συμμετοχή στα προκριματικά του UEFA Champions League και μία στο UEFA Europa League, ενώ σημείωσε ακόμη δύο γκολ στο πρωτάθλημα με την ΑΕΚ Λάρνακας, πριν πάρει μεταγραφή στην ΑΕΛ Λεμεσού στα μέσα της σεζόν.

Ο Romo εντάχθηκε στον Λεβαδειακό τον Ιούλιο 2023 και άφησε αμέσως το στίγμα του, σημειώνοντας επτά γκολ και μία ασίστ στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Στη συνέχεια πρόσθεσε ακόμη τέσσερα γκολ σε οκτώ αγώνες των playoffs ανόδου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιστροφή της ομάδας στη Super League. Την επόμενη σεζόν κατέγραψε τρία γκολ και μία ασίστ σε 32 συμμετοχές (έξι ως βασικός), βοηθώντας τον Λεβαδειακό να εξασφαλίσει την παραμονή του στη μεγάλη κατηγορία.

Την περασμένη σεζόν επέστρεψε στην Κύπρο, όπου πέτυχε έξι γκολ και μία ασίστ με τη φανέλα του Ακρίτα Χλώρακας.

Ο Romo έχει διπλή υπηκοότητα, της Βενεζουέλας και της Ισπανίας.

Καλωσήρθες, José.

