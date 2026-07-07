Την πρόκριση στα ημιτελικά του Wimbledon έκλεισε ο Γιανίκ Σίνερ, επικρατώντας με 7-5, 7-6(4), 6-3 του Γιαν Λέναρντ Στρουφ στη φάση των "8".

Το εισιτήριο για την τετράδα του Wimbledon έκλεισε ο Γιανίκ Σίνερ. Ο Ιταλός τενίστας επικράτησε του Γιαν Λέναρντ Στρουφ με 7-5, 7-6(4), 6-3 στα προημιτελικά και πλέον περιμένει τον Νόβακ Τζόκοβιτς για την απόλυτη... τιτανομαχία στο θεσμό.

Ο Νο.1 τενίστας του κόσμου χρειάστηκε δύο ώρες και 37 λεπτά για την επικράτησή του κόντρα στον Γερμανό. Πέτυχε 16 άσους, είχε 32 winners και 26 αβίαστα λάθη. Παράλληλα κάτάφερε να σπάσει τρεις φορές το σερβίς του αντιπάλου, ενώ δέχθηκε ένα break.

Στo πρώτο και στοο δεύτερο σετ, όπως δείχνει και το επιμέρους σκορ, οι λεπτομέρειες έκαναν τη διαφορά. Ο Σίνερ στο πρώτο σετ με ένα break σε κομβικό σημείο πήρε προβάδισμα με 7-5, ενώ το δεύτερο σετ κρίθηκε στο tie-break.

O Ιταλός τενίστας και πέτυχε πρώτος break στο δεύτερο σετ, είδε τον αντίπαλό του να το παίρνει πίσω. Από εκεί και πέρα οι απειλές των δύο για break αντιμετωπίστηκαν με τον καλύτερο τρόπο για να φτάσουν να παίξουν το μάξιμουμ των games. Στο tie-break ο Σίνερ χρειάστηκε ένα mini break και ένα set point για να κλείσει το σετ με 7-6(4).

Στο τρίτο σετ, ο μόνος που απείλησε για break ήταν ο Σίνερ το οποίο και πέτυχε στο κομβικό 8ο game (5-3). Έχοντας τις μπάλες στα χέρια ο κάτοχος του περυσινού τίτλου στο Wimbledon έκανε το 6-3 και πανηγύρισε τη νίκη.

Επόμενος αντίπαλος του Ιταλού τενίστα θα είναι ο νικητής της αναμέτρησης Οζέρ Αλιασίμ - Νόβακ Τζόκοβιτς. Η αναμέτρηση αυτή είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Τρίτης (7/7).