O Αλεξάντερ Μπούμπλικ πέτυχε ένα αξιοσημείωτο στατιστικό στο ματς κόντρα στον Φράνσις Τιαφό, τελειώνοντας με 48 άσους την αναμέτρηση για τη φάση των "32" του Wimbledon.

Ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ βρίσκεται στη φάση των "16", έχοντας πετύχει μία τεράστια νίκη στα πέντε σετ κόντρα στον Φράνσις Τιαφό. Ο Καζάκος τενίστας επικράτησε με 4-6, 7-6(5), 7-6(11), 4-6, 6-3 του Αμερικανού περνώντας την επόμενη φάση στο Wimbledon.

Βέβαια, όσο σημαντική κι αν ήταν αυτή η πρόκριση, ο Μπούμπλικ πέτυχε κάτι αξιοσημείωτο στην αναμέτρηση. Ο ίδιος στην αναμέτρηση για τη φάση των "32" πραγματοποίησε 48 άσους κόντρα στον αντίπαλό του.

Το γεγονός αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από τους διοργανωτές, οι οποίοι δημιούργησαν βίντεο με τους άσους του Καζάκου έναν προς έναν. Το βίντεο αυτό δημοσιεύτηκε στα social media της διοργάνωσης, αποσπώντας πολλά θετικά σχόλια για το επίτευγμά του.

Επόμενος αντίπαλος του Μπούμπλικ στη φάση των "16" του Wimbledon είναι ο Τέιλορ Φριτζ, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη το απόγευμα της Δευτέρας (6/7).