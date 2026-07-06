Wimbledon: Στα προημιτελικά η Παολίνι
Ούσα πλέον η μόνη Ιταλίδα τενίστρια που έφτασε σε προημιτελικό διαφορετικών Grand Slam, η Τζασμίν Παολίνι έκλεισε εισιτήριο για την 8άδα στο Wimbledon. Έχοντας αποκλείσει τη Μαρία Σάκκαρη στη φάση των "32", η Νο.14 του κόσμου επικράτησε με 6-4, 4-6, 6-3 της Αλεξάντρα Εάλα και πέρασε στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Η 30χρονη τενίστρια κατάφερε να επιβάλλει τον ρυθμό της στο πρώτο σετ. Βρήκε break πολύ γρήγορα (3-1) και παρά το γεγονός ότι είδε την Αλεξάντρα Εάλα να το παίρνει πίσω (5-4), στο 10ο game έκανε νέο break η ίδια για να πάρει προβάδισμα στο ματς (6-4).
Στο δεύτερο σετ οι ρόλοι αντιστράφηκαν! Η τενίστρια από τις Φιλιππίνες πέτυχε πρώτη το πολυπόθητο break, αλλά πολύ γρήγορα το έχασε (2-2). Στο 7ο game, η Εάλα κατάφερε να... σπάσει ξανά το σερβίς της Παολίνι και κάνοντας ένα σημαντικό hold αμέσως μετά μπόρεσε να βάλει τις βάσεις για την κατάκτηση του σετ. Δύο games αργότερα, η Νο.32 του κόσμου έφερε το ματς στα ίσα με 6-3.
Η υπόθεση νίκη - πρόκριση κρίθηκε στο decider set. Εκεί, οι δύο τενίστριες ήταν εξαιρετικές πίσω από το σερβίς τους, χωρίς ν' απειλήσουν η μία την άλλη. Η Τζασμίν Παολίνι ήταν αυτή που βρήκε τις ευκαιρίες για να σπάσει το σερβίς της Αλεξάντρα Εάλα, πράγμα το οποίο εκμεταλλεύτηκε στο 8ο game (5-3). Με τις μπάλες στα χέρια, η Ιταλίδα τενίστρια έκανε το 6-3 και πανηγύρισε τη νίκη.
Επόμενη αντίπαλος της Τζασμίν Παολίνι θα είναι η Μάρτα Κόστιουκ. Η Ουκρανή τενίστρια επικράτησε της Άσλιν Κρούγκερ με 6-4, 6-4 και προκρίθηκε στον πρώτο της προημιτελικό σε Grand Slam.
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