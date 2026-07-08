Το δώρο της Χεορχίνα στην Αντονέλα έγινε αμέσως θέμα συζήτησης, με το story της γυναίκας του Μέσι να προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις...

Μια όμορφη κίνηση της Χεορχίνα Ροντρίγκες προς την Αντονέλα Ροκούτσο έκανε τον γύρο του διαδικτύου, με τις συντρόφους του Λιονέλ Μέσι και του Κριστιάνο Ρονάλντο να δείχνουν πως τα πηγαίνουν κάτι παραπάνω από καλά μεταξύ τους.

Τι κι αν ο Αργεντινός και ο Πορτογάλος έγραψαν μία από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές αντιπαλότητες όλων των εποχών... Αυτή η «αντιπαλότητα» δείχνει να έχει περάσει στο παρελθόν.

Πιο συγκεκριμένα τη συζήτηση αυτή πυροδότησε ένα story από τη σύζυγό του Αργεντινού σούπερ σταρ, η οποία δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το δώρο που δέχθηκε από τη σύντροφο του Πορτογάλου άσου.

Το πακέτο περιλάμβανε ένα στρώμα γιόγκα και προϊόντα από τη νέα σειρά αθλητικών ειδών της Χεορχίνα, με την Αντονέλα να μην κρύβει τον ενθουσιασμό της:«Σε ευχαριστώ πολύ, όλα είναι υπέροχα. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία».

Η κίνηση αυτή προκάλεσε δεκάδες αντιδράσεις από τους φιλάθλους, οι οποίοι στάθηκαν στο γεγονός πως, παρά την αντιπαλότητα των Μέσι και Ρονάλντο αυτή μένει μόνο στο χορτάρι. Τα σχόλια φυσικά έπεσαν σαν... βροχή.

Βέβαια αξίζει να αναφέρουμε πως όλα αυτά τα χρόνια τόσο ο Μέσι όσο και ο Ρονάλντο έχουν ξεκαθαρίσει πολλές φορές ότι ο μεταξύ τους ανταγωνισμός έμενε πάντα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Οι δύο σταρς του ποδοσφαίρου μπορεί να διεκδίκησαν για περισσότερα από 15 χρόνια κάθε πιθανό τίτλο και ατομική διάκριση, όμως ποτέ δεν έκρυψαν τον αμοιβαίο σεβασμό που τρέφει ο ένας για τον άλλον!

