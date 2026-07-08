Trionda Skills Challenge: Η ομάδα του Gazzetta κοντράρεται με την Team adidas, στο απόλυτο μουντιαλικό battle!

Με την αύρα της Trionda, της επίσημης μπάλας του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Team Gazzetta και η Team adidas στήνουν το πιο fun skills challenge της μουντιαλικής σεζόν. Πρώτη δοκιμασία: The Chip Shot.

Η περίοδος του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι εδώ και όλοι μας στο Gazzetta ζούμε στον… πυρετό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής του πλανήτη.

Κάποιες φορές, μέσα στη ροή της δουλειάς, δεν μπορείς παρά να σκεφτείς πώς θα ήταν να ζούσες λίγη από τη μαγεία του Μουντιάλ 2026, μέσα στο χορτάρι. Ως πρωταγωνιστής.

Με τη φανέλα σου, τα εξάταπα και στημένη στην άσπρη βούλα την Trionda. Την επίσημη μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, την πιο «έξυπνη» μπάλα στην ιστορία των Μουντιάλ.

Κι όπου Trionda, η σύνοψη του μεγαλύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου όλων των εποχών: τρεις χώρες, τρία χρώματα, τρία σύμβολα, από τον αριθμό τρία και το ‘’onda’’ που στα ισπανικά σημαίνει «κύμα» ή πιο ρεαλιστικά, το ‘’vibe’’.

Ώσπου ήρθε η ώρα να το ζήσουμε σαν πραγματική μουντιαλική ομάδα. Η adidas έδωσε το σύνθημα και το Gazzetta, αποδέχθηκε την πρόκληση, στήνοντας το απόλυτο skills challenge του φετινού Μουντιάλ.

Η ομάδα του Gazzetta, αποτελούμενη από τους δημοσιογράφους Γιάννη Μπαϊρακτάρη, Νότη Χάλαρη, Κωνσταντίνο Κωλαΐτη, συνάντησαν την Team adidas (Θανάσης Πασσάς, Χρήστος Κιτσίκης, Σπύρος Γιαννόπουλος), για να τεστάρουν τις δυνατότητες της Trionda και να προκαλέσουν η μία την άλλη σε μια σειρά από ποδοσφαιρικά challenges.

Team Gazzetta

Team adidas

Πρώτη δοκιμασία: The Chip Shot. Ποια ομάδα «σκάβει» καλύτερα την Trionda;

Η απάντηση στο βίντεο και... μείνετε συντονισμένοι για τα δύο επόμενα challenges!

