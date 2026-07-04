Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στη φάση των "16" του Wimbledon. Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε από την Τζασμίν Παολίνι με 6-1, 6-2, με συνέπεια να μείνει εκτός συνέχεια στο τρίτο Grand Slam της σεζόν.
Ένα ματς, στο οποίο τίποτα δεν πήγε καλά για τη Μαρία Σάκκαρη, η οποία πραγματοποίησε 23 αβίαστα λάθη βλέποντας παράλληλα το σερβίς της να... σπάει από την αντίπαλό της τέσσερις φορές.
Κυριαρχικό σετ για την Παολίνι
Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για την Τζασμίν Παολίνι. Η ίδια άρχισε το ματς από θέση σερβίς και πολύ γρήγορα βρέθηκε μπροστά με break (2-0). To πολύ καλό μομέντουμ της Ιταλίδας της επέτρεψε να συνεχίσει το πιεστικό παιχνίδι κόντρα στη Μαρία Σάκκαρη και να αποκτήσει τεράστιο προβάδισμα στο πρώτο σετ (5-0).
Η Παολίνι, μάλιστα, στο έκτο game είχε τρεις ευκαιρίες για να κλείσει το σετ και να πετύχει bagel, αλλά η Ελληνίδα τενίστρια κατάφερε να το αποτρέψει αυτό και να πάρει το πρώτο της game στο ματς (5-1). Στη συνέχεια, η Νο.14 του κόσμου σέρβιρε για να κατακτήσει το σετ, το οποίο και έκανε για να πάρει προβάδισμα στα σετ με 6-1.
Τα λάθη συνεχίστηκαν με συνέπεια την ήττα
Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τη Μαρία Σάκκαρη στο σερβίς. Η Ελληνίδα τενίστρια, ωστόσο, δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τα τρία game points που της εμφανίστηκαν δεχόμενη στη συνέχεια το break από την αντίπαλό της (1-0).
Η Τζασμίν Παολίνι εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο τα λάθη της 30χρονης και με σερί 3-0 έφτασε να παίρνει σημαντικό προβάδισμα στο σετ (4-0). Στο 5ο game η Σάκκαρη πήρε το δεύτερο game της στον αγώνα (4-1), όμως δεν κατάφερε να σταμτήσει το ρυθμό της αντιπάλου της.
Με holds από τις δύο τενίστριες το σκορ στο σετ διαμορφώθηκε σε 6-2, με την Ιταλίδα να πανηγυρίζει τη νίκη και συνάμα την πρόκριση στη φάση των "16".
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.