Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε στον τρίτο γύρο του Wimbledon από την Τζασμίν Παολίνι με 6-1, 6-2 και έμεινε εκτός του βρετανικού Grand Slam.

Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στη φάση των "16" του Wimbledon. Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε από την Τζασμίν Παολίνι με 6-1, 6-2, με συνέπεια να μείνει εκτός συνέχεια στο τρίτο Grand Slam της σεζόν.

Ένα ματς, στο οποίο τίποτα δεν πήγε καλά για τη Μαρία Σάκκαρη, η οποία πραγματοποίησε 23 αβίαστα λάθη βλέποντας παράλληλα το σερβίς της να... σπάει από την αντίπαλό της τέσσερις φορές.

Κυριαρχικό σετ για την Παολίνι

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για την Τζασμίν Παολίνι. Η ίδια άρχισε το ματς από θέση σερβίς και πολύ γρήγορα βρέθηκε μπροστά με break (2-0). To πολύ καλό μομέντουμ της Ιταλίδας της επέτρεψε να συνεχίσει το πιεστικό παιχνίδι κόντρα στη Μαρία Σάκκαρη και να αποκτήσει τεράστιο προβάδισμα στο πρώτο σετ (5-0).

Η Παολίνι, μάλιστα, στο έκτο game είχε τρεις ευκαιρίες για να κλείσει το σετ και να πετύχει bagel, αλλά η Ελληνίδα τενίστρια κατάφερε να το αποτρέψει αυτό και να πάρει το πρώτο της game στο ματς (5-1). Στη συνέχεια, η Νο.14 του κόσμου σέρβιρε για να κατακτήσει το σετ, το οποίο και έκανε για να πάρει προβάδισμα στα σετ με 6-1.

Τα λάθη συνεχίστηκαν με συνέπεια την ήττα

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τη Μαρία Σάκκαρη στο σερβίς. Η Ελληνίδα τενίστρια, ωστόσο, δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τα τρία game points που της εμφανίστηκαν δεχόμενη στη συνέχεια το break από την αντίπαλό της (1-0).

Η Τζασμίν Παολίνι εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο τα λάθη της 30χρονης και με σερί 3-0 έφτασε να παίρνει σημαντικό προβάδισμα στο σετ (4-0). Στο 5ο game η Σάκκαρη πήρε το δεύτερο game της στον αγώνα (4-1), όμως δεν κατάφερε να σταμτήσει το ρυθμό της αντιπάλου της.

Με holds από τις δύο τενίστριες το σκορ στο σετ διαμορφώθηκε σε 6-2, με την Ιταλίδα να πανηγυρίζει τη νίκη και συνάμα την πρόκριση στη φάση των "16".