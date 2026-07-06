Η Εθνική παρατάχθηκε αποδεκατισμένη, ενώ οι περισσότερες μπασκετικές δυνάμεις είχαν στη διάθεσή τους NBAers και πρωταγωνιστές της EuroLeague, επιβεβαιώνοντας τα όσα έπρεπε να γίνουν διαφορετικά.

Το 0/2 της Εθνικής Ελλάδας απέναντι σε Ρουμανία και Πορτογαλία αποτέλεσε αν μη τι άλλο, ένα μελανό σημείο στη σύγχρονη ιστορία της «γαλανόλευκης» πέρα από δύο απλές ήττες εκτός προγράμματος, καθώς έβγαλε στην επιφάνεια όλες τις παθογένειες του οικοσυστήματος της Εθνικής και της Ομοσπονδίας.

Τη στιγμή που η Ελλάδα παρατάχθηκε χωρίς κανένα μεγάλο της «χαρτί» ούτε από NBA, ούτε από NCAA, σχεδόν ούτε από EuroLeague έδειξε την τεράστια έλλειψη ηγετικών μορφών για την επίσημη αγαπημένη, αλλά και την υποτίμηση των αντιπάλων με τον Ομοσπονδιακό τεχνικό, Βασίλη Σπανούλη, να εκφράζει με τη σειρά του τη δυσαρέσκειά του. «Μας λείπουν τουλάχιστον εννέα παιδιά από την ομάδα που πήρε το μετάλλιο. Δεν ήταν ωραία εικόνα. Στο επόμενο παράθυρο θα είναι όλοι εδώ», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, πρόσθεσε: «Υπάρχει παίκτης στην Ουκρανία που έβαλε 60 πόντους σε δύο παιχνίδια. Εμείς βάλαμε 56 σε ένα παιχνίδι», αναφερόμενος φυσικά στον Σβι Μιχάιλιουκ της Ουκρανίας, όμως η Ουκρανία δεν ήταν η μοναδική χώρα που παρατάχθηκε με τα αστέρια της. Κάθε άλλο.

Οι 14 NBAers των παραθύρων και οι Ευρωλιγκάτοι των... άλλων

Το ευρωπαϊκό παράθυρο των προκριματικών συγκέντρωσε ούτε λίγο ούτε πολύ 14 ενεργούς NBAers, κάτι ιδιαίτερα σπάνιο για διοργάνωση της FIBA μέσα στο καλοκαίρι. Η μεγαλύτερη είδηση ήταν φυσικά η παρουσία του Νίκολα Γιόκιτς. Ο τρεις φορές MVP του ΝΒΑ επέστρεψε στην εθνική Σερβίας, έχοντας δίπλα του τον Νίκολα Γιόβιτς των Χιτ αλλά και τον Αλέξα Αβράμοβιτς. Η Σερβία έδειξε από την πρώτη στιγμή ότι αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα την πρόκριση στο Παγκόσμιο παρατάσσοντας όλα τα αστέρια της για λογαριασμό του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς.

Η Λιθουανία ταξίδεψε με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας ως σημείο αναφοράς στη ρακέτα, έχοντας δίπλα του δύο από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ της χώρας, τον Ματάς Μπουζέλις και τον Αουγκούστας Τουμπέλις. Ο Ντένις Σρέντερ παρέμεινε ο φυσικός ηγέτης της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Γερμανίας, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι όταν πρόκειται για την εθνική ομάδα σπάνια απουσιάζει.

Ο Εργκίν Άταμαν για την Τουρκία μπόρεσε να συγκεντρώσει σημαντικούς ηγέτες στο ρόστερ της με πρώτο και καλύτερο τον Αλπερέν Σενγκούν, ενώ ακολούθησαν οι Τσέντι Όσμαν από Παναθηναϊκό, ο Αντέμ Μπόνα των Σίξερς , ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς της Φενέρμπαχτσε, ο Ερκάν Οσμάνι της Εφές και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν της Ρεάλ Μαδρίτης, παρουσιάζοντας ένα πολύ πλήρες σύνολο.

Θα έλεγε κανείς πως η Γαλλία παρουσίασε το πιο εντυπωσιακό ρόστερ του παραθύρου. Ο Ρούντι Γκομπέρ, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε και ο Ζακαρί Ρισασέ έδωσαν ποιότητα επιπέδου ΝΒΑ, ενώ γύρω τους υπήρχε ένας κορμός γεμάτος αστέρες της EuroLeague όπως οι Φρανσίσκο, Οκόμπο, Λουβαβού-Καμπαρό, Στραζέλ, Χορντ αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το τεράστιο βάθος που διαθέτει.

Ο Λάουρι Μάρκανεν αποτέλεσε τον ηγέτη της Φινλανδίας, με την παρουσία του να αλλάζει αυτομάτως το επίπεδο της ομάδας. Η Κροατία κατέβασε τους Ίβιτσα Ζούμπατς, Ντάριο Σάριτς και Μάριο Χεζόνια, τρεις παίκτες που αποτελούν εδώ και χρόνια σημείο αναφοράς σε NBA και EuroLeague.

Δεν ήταν όμως μόνο οι NBAers, όπως είναι ολοφάνερο, καθώς σχεδόν κάθε μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη είχε μαζί της τους κορυφαίους παίκτες της EuroLeague.

Η Γεωργία στηρίχθηκε στον Τόκο Σενγκέλια. Η Ιταλία είχε τους Νίκο Μέινιον, Ματέο Σπανιόλο και Γκαμπριέλε Πρόσιντα που έκαναν τρομερές εμφανίσεις σε αυτά τα δύο παιχνίδια κόντρα σε Ισλανδία και Λιθουανία μαζί με τους Νικόλα Ακέλε και Τζανπάολο Ρίτσι. Η Ισπανία τους Ντάριο Μπριθουέλα, Μπίλι Ερνανγκόμεθ και Ούγκο Γκονζάλες των Σέλτικς, ενώ αξίζει να αναφερθεί η συνεισφορά του Χάιμε Πραντίγια που ενώ αναμένει τη μεταγραφή του, αγωνίστηκε κανονικά. Η Βοσνία τον Λούκα Γκάρζα επίσης της ομάδας της Βοστώνης.

Όλα αυτά την ώρα που η Ελλάδα στερήθηκε σχεδόν όλους τους παίκτες της EuroLeague, ενώ δεν είχε ούτε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ούτε τους νεαρούς που δοκιμάζουν την τύχη τους στο NCAA.

Mάλιστα, η εικόνα δεν ήταν διαφορετική ούτε στα υπόλοιπα προκριματικά στις άλλες ηπείρους. Στην αμερικανική ζώνη η Δομινικανή Δημοκρατία είχε τον Ζαν Μοντέρο, ενώ η Αργεντινή κατέβασε ουσιαστικά όλο τον κορμό της με τους Φακούντο Καμπάτσο, Νικολάς Λαπροβίτολα, Λεάντρο Μπολμάρο και Γκάμπριελ Ντεκ. Η Βραζιλία είχε τον Μπρούνο Καμπόκλο της Dubai BC και τον Γιάγκο Ντος Σάντος της Βίρτους Μπολόνια. Ο Καναδάς είχε τους Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Ντίλον Μπρουκς, Κεμ Μπιρτς και Καμπενγκέλε, ενώ οι ΗΠΑ ενίσχυσαν το ρόστερ τους με τον Μάικ Τζέιμς. Αξίζει να αναφερθούν και οι Μπάντιο και Εντιαγέ της Σενεγάλης, ο Άλφα Ντιάλο στη Νέα Γουινέα που έδωσαν κανονικά το «παρών».

Οι μετά Χριστόν προφήτες προφανώς δεν βοηθάνε, όμως οι παθογένειες είναι φανερές και πρέπει επιτέλους να αντιμετωπιστούν ειδικά από τη στιγμή που η Ελλάδα ήταν ίσως η μοναδική παραδοσιακή δύναμη που παρατάχθηκε χωρίς ούτε έναν παίκτη από το κορυφαίο επίπεδο, την ώρα που οι ανταγωνίστριές της αξιοποίησαν NBAers και κορυφαίους παίκτες της EuroLeague.