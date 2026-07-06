NBA: Ο Χατσιμούρα αλλάζει στρατόπεδο στο Λ.Α.
Οι Κλίπερς προχωρούν σε μία ακόμη κίνηση ενίσχυσης του ρόστερ τους, καθώς ήρθαν σε συμφωνία με τον Ρουί Χατσιμούρα για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, με συνολικές απολαβές 28 εκατομμυρίων δολαρίων.
Την είδηση αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια, με τον 28χρονο Ιάπωνα (2,03 μ.) να παραμένει στο Λος Άντζελες, αλλάζοντας μόνο... στρατόπεδο, αφού έπειτα από τέσσερις σεζόν στους Λέικερς θα συνεχίσει την καριέρα του στους Κλίπερς.
Just in: Free agent Rui Hachimura has agreed to a two-year, $28 million deal to sign with the Los Angeles Clippers, sources tell ESPN. pic.twitter.com/Cixx1ZGPV3— Shams Charania (@ShamsCharania) July 6, 2026
Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο του ESPN, ο Χατσιμούρα και ο εκπρόσωπός του, Ντάρεν Ματσουμπάρα, είχαν έρθει σε συμφωνία με τους Κλίπερς από τις πρώτες ημέρες της free agency. Οι δύο πλευρές περίμεναν αρχικά τους Λέικερς να ολοκληρώσουν τις κινήσεις τους, ώστε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο ενός sign-and-trade, ωστόσο οι «λιμνάνθρωποι» δεν μπήκαν στη διαδικασία να συνεργαστούν για μια τέτοια συμφωνία.
Έτσι, οι Κλίπερς και ο Χατσιμούρα προχώρησαν στην οριστικοποίηση του deal, με τον Ιάπωνα φόργουορντ να πετυχαίνει και τον βασικό του στόχο, που ήταν να παραμείνει στο Λος Άντζελες. Ο Χατσιμούρα αποκτήθηκε από τους Λέικερς στη διάρκεια της σεζόν 2022-23, αφήνοντας τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, και έκτοτε αποτέλεσε ένα σταθερό μέλος του rotation της ομάδας. Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε είχε κατά μέσο όρο 11,5 πόντους και 3,3 ριμπάουντ ανά παιχνίδι, ανοίγοντας πλέον ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με τη φανέλα των Κλίπερς.
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