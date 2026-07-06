Ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος αποφάσισε να διατεθούν διαρκείας των 280 ευρώ.

Τη διάθεσή του να βγουν προς πώληση και φθηνά διαρκείας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ αποφάσισε ο Γιάννης Αλαφούζος.

Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός πήρε την πρωτοβουλία κι αποφασίστηκε να εκδοθούν εισιτήρια διαρκείας και στις θύρες 17Α και 17Β με τιμή αγοράς μόλις 280 ευρώ.

Η σειρά ένταξης θα καθοριστεί αποκλειστικά με χρονική προτεραιότητα, δηλαδή με τη λογική «όποιος προλάβει πρώτος»/«first come, first served».

Για τον λόγο αυτό, όσοι φίλοι του Παναθηναϊκού επιθυμούν να βρίσκονται στις εξέδρες του νέου γηπέδου στον Βοτανικό, από την πρώτη χρονιά λειτουργίας του, καλούνται να κινηθούν έγκαιρα, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας προτεραιότητας είναι συγκεκριμένες.

Όπως είναι ήδη γνωστό, η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του Παναθηναϊκού για τη νέα αγωνιστική περίοδο δεν αφορά μόνο τη φετινή σεζόν, αλλά συνδέεται άμεσα με την προτεραιότητα απόκτησης διαρκείας στο νέο γήπεδο του συλλόγου στον Βοτανικό.

Συνεπώς, οι πρώτοι 9.000 που θα αποκτήσουν διαρκείας από εδώ και στο εξής θα ενταχθούν αυτόματα στην τρίτη κατηγορία προτεραιότητας για το νέο γήπεδο στον Βοτανικό.

Με δεδομένο ότι στις συγκεκριμένες θύρες 17Α και 17Β αντιστοιχούν 2.500 άτομα, είναι αυτονόητο ότι όσοι αποκτήσουν τα παραπάνω διαρκείας θα έχουν εξασφαλισμένη προτεραιότητα για τον Βοτανικό.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι για λόγους ισονομίας, σε περίπτωση που κάποιος φίλαθλος που έχει ήδη αποκτήσει διαρκείας και θεωρεί ότι είναι άδικη η συγκεκριμένη απόφαση της ομάδας, θα έχει τη δυνατότητα να το ανταλλάξει με διαρκείας στις θύρες 17Α και 17Β και να του επιστραφεί η οικονομική διαφορά.

Να θυμίσουμε επίσης, ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση του δικαιώματος προτεραιότητας η ιδιότητα μέλους του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού για όσους είναι άνω των 18 ετών, σύμφωνα με τους όρους που έχει ανακοινώσει η ΠΑΕ.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη απόφαση, αναμένεται να γίνουν γνωστές με επίσημη ανακοίνωση του Παναθηναϊκού, πιθανότατα την Τρίτη.