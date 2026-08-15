Ο Πιέρ-Εμίλ Χόιμπιεργκ φέρεται να απομακρύνθηκε από τη θέση του αρχηγού της Μαρσέιγ, αφότου απέρριψε μια μεταγραφή στη Νιουκαστλ.

Ο Πιέρ-Εμίλ Χόιμπιεργκ ξεκίνησε βασικός και έπαιξε όλο το 90λέπτο στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας που έδωσε η Μαρσέιγ εναντίον της Ατλέτικο Μαδρίτης την Παρασκευή (14/08). Αυτό που προξένησε τις αντιδράσεις όμως ήταν ότι ο ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε χωρίς το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής «Daily Mail», αυτό οφείλεται στο ότι ο Δανός μέσος τιμωρήθηκε από τους επικεφαλής του συλλόγου, επειδή τους εξόργισε με την απόφαση του.

Αναλυτικότερα, η Νιούκαστλ προσέγγισε την περασμένη εβδομάδα τη Μαρσέιγ καθώς θέλησε να υπογράψει τον Χόιμπιεργκ ως αντικαταστάτη του Μπρούνο Γκιμαράες, μιας που οι «Καρακάξες» ήθελαν να προσθέσουν επιπλέον εμπειρία στην ομάδα τους, αφότου έχασαν τον αρχηγό τους από την Άρσεναλ.

Ωστόσο, ο 31χρόνος διεθνής απέρριψε την ευκαιρία να επιστρέψει στην Premier League σε μία μεταγραφή ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ (15 εκατομμύρια λίρες).

Η απόφαση του αυτή έχει θυμώσει τη Μαρσέιγ, με τον ιδιοκτήτη του συλλόγου, Φρανκ ΜακΚόρτ, να είναι έξαλλος σε τέτοιο βαθμό που αποφάσισε να αφαιρέσει την αρχηγία από τον παίκτη, δίνοντάς την στον Τίμοθι Γουεά.

Οι άνθρωποι της γαλλικής ομάδας ήθελαν να πραγματοποιηθεί η μεταγραφή αυτή, ώστε να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα κεφάλαια και παράλληλα να μειώσουν το μισθολογικό τους κόστος.

🚨 Pierre-Emile Hojbjerg has been stripped of the Marseille captaincy after rejecting a £15M move to Newcastle.



Marseille and Newcastle had agreed a transfer, but Hojbjerg changed his mind and decided to remain in France.



Owner Frank McCourt is furious, while AC Milan are also… pic.twitter.com/HNoqwEBmLN — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 14, 2026

Από την πλευρά του, ο προπονητής του συλλόγου, Μπρούνο Τζενέσιο, σε δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση με τους «Ροχιμπλάνκος» αναφέρθηκε στην απόφαση αυτή, τονίζοντας πως δεν ήταν δική του και πως τον βρίσκει αντίθετο.

«Είναι μια απόφαση που μου υπαγορεύτηκε από τη διοίκηση του συλλόγου. Αν θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν είναι μια απόφαση με την οποία συμφωνώ», σημείωσε ο Γάλλος τεχνικός.