Οι Μαϊάμι Χιτ επιθυμούν διακαώς την προσθήκη του Κλέι Τόμπσον αλλά αρνούνται κατηγορηματικά να ανταλλάξουν τον Νίκολα Γιόβιτς με τους Μάβερικς.

Συνεχίζεται το γαϊτανάκι των Χιτ με τους Μάβερικς για τα... μάτια του Κλέι Τόμπσον! Το Μαϊάμι αναζητά εντόνως έναν σουτέρ ολκής για το ρόστερ του και ο «Splash Brother» αποτελεί ιδανική περίπτωση για την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Στον αντίποδα, το Ντάλας αρνείται να δώσει τον 36χρονο παίκτη και από την πλευρά του θέλει να εντάξει στο ρόστερ του τον Νίκολα Γιόβιτς, με τον οργανισμό της Φλόριντα να μην θέλει ούτε να ακούσει αυτό το σενάριο ανταλλαγής.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπρετ Σίγκελ του «ClutchPoints», η ομάδα του Πατ Ράϊλι δεν επιθυμεί να θυσιάσει έναν 23χρονο αθλητή με μακροπρόθεσμο πλάνο για έναν βετεράνο. Οι Mavs επίσης από τη δική τους πλευρά θέλουν να κρατήσουν τον πρώην αθλητή των Γουόριορς στο δυναμικό τους.

O τετράκις πρωταθλητής του NBA αποτελεί σίγουρα ιδανικό «fit» δίπλα στους Αντετοκούνμπο και Αντεμπάγιο όμως καμία από τις δύο ομάδες δε φαίνεται να κάνει... πίσω για την ώρα με την κατάσταση να παραμένει περίπλοκη.

Οι Χιτ θα παραχωρούσαν -πιθανότατα- τον Γιόβιτς σε περίπτωση που οι Τεξανοί συμφωνούσαν να τον αγοράσουν με εξαγορά του συμβολαίου του.