Τζόκοβιτς: Με τη νίκη ρεκόρ Νο.106, στα προημιτελικά στο Wimbledon
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν... χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τον Ρότζερ Φέντερερ για να μάθουμε τον παίκτη θρύλο, με τις περισσότερες νίκες στο Wimbledon, ο 39χρονος Σέρβος νικώντας τον Ρώσο, Ρομάν Σαφιούλιν με 6-7(6), 6-3, 3-6, 6-3 έκανε τη δουλειά, στη νίκη-ρεκόρ Νο. 106 και συνεχίζει στα προημιτελικά.
Ο Τζόκοβιτς άφησε πλέον τον Φέντερερ στις 105 νίκες, έχοντας ρεκόρ 106-13 στο Wimbledon και 408-57 στα Grand Slam!
Aπέναντι στο Σαφιούλιν, που άρχισε την προσπάθειά του από τα προκριματικά και προερχόταν από το εντυπωσιακό 3-0 σετ απέναντι στον Ζοάο Φονσέκα, ο Τζόβκοτος χρειάστηκε μια μεγάλη ανατροπή στο 1ο σετ, όταν ο Σαφιούλιν προηγήθηκε με 5-2.
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No man has won more matches at Wimbledon, ever.
Novak Djokovic overtakes Roger Federer's record to secure a historic 106th gentlemen’s singles win at The Championships 👑 pic.twitter.com/sJ6Ee5nt7u— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2026
Με τρία κερδισμένα games o Tζόκοβιτς ισοφάρισε σε 5-5, έστειλε το σετ στο tie break, εκεί μετέτρεψε το 1-4 σε 6-4, φθάνοντας έπειτα στην κατάκτηση του σετ με 7-6(6).
Ο Σαφιούλιν παρότι μείωσε σε 2-1 σετ και είχε δύο παραπάνω winners και τρία λιγότερα αβίαστα λάθη, δεν εκμεταλλεύτηκε τα break ponints (4/14), σε αντίθεση με τον Τζόκοβιτς (5/9), χάνοντας την ευκαιρία να βάλει μεγαλύτερη πίεση στον αντίπαλό του.
Ο Τζόκοβιτς εξασφάλισε το πρώτο χρονικά εισιτήριο για τα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή της συνάντησης ανάμεσα στον Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ, με τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φόκινα και ο ημιτελικός με τον Γιάνικ Σίνερ όλο και κοντοζυγώνει.
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