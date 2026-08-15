Όλα τα βλέμματα στο UFC 330!

Ο Ισλάμ Μαχάτσεφ και ο Ίαν Ματσάντο Γκάρι έρχονται αντιμέτωποι στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ για το UFC 330.

O Ρώσος θρύλος του αθλήματος θα υπερασπιστεί για πρώτη φορά τον τίτλο του στο Welterweight και θέλει να γράψει ιστορία. Ο 34χρονος πρωταθλητής με ρεκόρ 28-1 έχει ήδη μπει στη συζήτηση για τον καλύτερο αθλητή όλων των εποχών στο άθλημα. Μετά τη μοναδική του ήττα το 2015, μετράει 16 σερί νίκες ψάχνοντας άλλη μία που θα του επιτρέψει να κρατήσει και τον τίτλο του.

Έχοντας κερδίσει στον προηγούμενο αγώνα του τον Τζακ Ντέλα, ο Μαχάτσεφ θέλει να αποδείξει ότι ακόμα είναι το φαβορί με τον ίδιο να παραδέχεται ότι δεν έχει ακόμα πολύ χρόνο στο UFC. Το να κερδίσει τον αγώνα με Απόφαση ή Τεχνική Απόφαση βρίσκεται σε απόδοση 5.50 στη Novibet.

Από την άλλη ο Ματσάντο Γκάρι θέλει να κάνει την έκπληξη. Ο Ιρλανδός αθλητής νίκησε τον πρώην πρωταθλητή Μπελάλ Μουχαμάντ σε μία πραγματικά μεγάλη εμφάνιση. Μετά από πέντε γύρους επικράτησε με ομόφωνη απόφαση των κριτών και πήρε έτσι το εισιτήριο για τη διεκδίκηση του μεγάλου τίτλου.

Δεν αποτελεί το φαβορί της αναμέτρησης αλλά με τη στρατηγική του και την τεχνική του θέλει να κάνει την έκπληξη. Άλλωστε απέδειξε ότι μπορεί να τα βάλει με παλαιστές υψηλού επιπέδου και ο ίδιος γίνεται ένας τέτοιος.

Ο «The Future», όπως είναι το παρατσούκλι του, έχει ρεκόρ 17-1-0, έχοντας κατακτήσει τη ζώνη στο Cage Warriors πριν μεταπηδήσει στο UFC.

Μπροστά του έχει τη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του, αντιμετωπίζοντας έναν από τους κορυφαίους αθλητές που έχουν βγει ποτέ στο σπορ. Το να κάνει την έκπληξη και να πάρει τη νίκη στους βαθμούς, είναι σε απόδοση 5.50 στη Novibet.

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