Η Αλεξάντρα Εάλα πήρε την πρόκριση στη φάση των "16" του Wimbledon, αποκλείοντας την κάτοχο του περυσινού τίτλου Ίγκα Σβιόντεκ με 7-6 (9), 6-2.

Η Αλεξάντρα Εάλα έγραψε ιστορία στο Wimbledon! H νεαρή τενίστρια έγινε η πρώτη αθλήτρια από τις Φιλιππίνες, η οποία προκρίθηκε στον τέταρτο γύρο, κάνοντας το με εμφατικό τρόπο μιας και απέκλεισε με 7-6 (4), 6-2 την κάτοχο του τίτλου, Ίγκα Σβιόντεκ.

Η... κατάρα των κατόχων του Wimbledon συνεχίστηκε στο ταμπλό γυναικών. Η Ίγκα Σβιόντεκ αποκλείστηκε στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης, έχοντας απέναντί της μία εκπληκτική αθλήτρια, όπως η Αλεξάντρα Εάλα. Μία εκπληκτική αναμέτρηση, η οποία είχε ιστορικό φινάλε.

Το πρώτο σετ ήταν άκρως ανταγωνιστικό. Η Εάλα, αν και δέχθηκε πρώτη break από την Ίγκα Σβιόντεκ, κατάφερε να το πάρει πίσω και να ισοφαρίσει. Το ίδιο έκανε και η Πολωνή τενίστρια, όταν η Νο.32 του κόσμου ήταν με break μπροστά.

Κρατώντας τα σερβίς τους, οι δύο τενίστριες έστειλαν το σετ στο tie-break. H Αλεξάντρα Εάλα έσβησε δύο set point της Σβιόντεκ και εκμεταλλεύτηκε το τρίτο δικό της για να κλείσει το σετ με 11-9 και να πάρει προβάδισμα με 7-6(9).

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε ιδανικά για την Αλεξάντρα Εάλα. Με δύο breaks η νεαρή τενίστρια βρέθηκε να προηγείται με 4-0. Η 25χρονη Πολωνή μπόρεσε να... σπάσει μία φορά το σερβίς της αντιπάλου της, όμως και πάλι η 21χρονη πήρε ξανά προβάδισμα τριών games με νέο break (5-2).

Στο 8ο game η Αλεξάντρα Εάλα σέρβιρε για να κλείσει το σετ και να πάρει τη νίκη στο ματς. Χρειάστηκε να σβήσει τέσσερα break points της Σβιόντεκ και να χάσει δύο match points για να φτάσει εν τέλει στην κατάκτηση του σετ με 6-2 και να πανηγυρίσει μία μεγάλη επικράτηση.