Wimbledon: Αποκλεισμός «σοκ» για τη Ριμπάκινα στον τρίτο γύρο
Την ευκαιρία να διεκδικήσει την άνοδό της στο Νο.1 του κόσμου και την κατάκτηση του Wimbledon έχασε η Έλενα Ριμπάκινα, γνωρίζοντας την ήττα από την Ελίζ Μέρτενς. Η Νο.2 του κόσμου έχασε με 7-6(4), 6-1 στην αναμέτρηση και έμεινε εκτός από την πρώτη εβδομάδα του Grand Slam.
Στο πρώτο σετ, οι δύο τενίστριες ξεκίνησαν ιδανικά πίσω από τα σερβίς τους. Η Ελίζ Μέρτενς ήταν αυτή που βρήκε πρώτη το break, ωστόσο η Έλενα Ριμπάκινα κατάφερε να το πάρει αμέσως πίσω (4-3). Αυτό επαναλήφθηκε ακόμη μία φορά με την τενίστρια από το Βέλγιο να πετυχαίνει break και να δέχεται break back όταν σέρβιρε για να κλείσει το σετ (6-6).
Το πρώτο σετ οδηγήθηκε στο tie-break. Οι δύο τενίστριες αντάλλαξαν από ένα mini break πριν η Μέρτενς πάρει ξεκάθαρο πλεονέκτημα και φτάσει σε τριπλό set point. Χάνοντας το πρώτο η Νο.27 του κόσμου κατάφερε να εκμεταλλευτεί το δεύτερο και με 7-4 έκλεισε το σετ για να πάρει προβάδισμα με 7-6(4).
Μετά την κατάκτηση του πρώτου σετ, η Ελίζ Μέρτενς συνέχισε εξαιρετικά την αναμέτρηση. Σέρβιρε πρώτη, πήρε προβάδισμα (2-1) και έπειτα με δύο break έστειλε στα... σχοινιά την Καζάκα τενίστρια. Με το σκορ στο 5-1, η Βελγίδα σέρβιρε για να κλείσει το σετ και να πάρει τη νίκη, κάτι το οποίο έκανε σβήνοντας τέσσερα break points της Ελένα Ριμπάκινα.
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