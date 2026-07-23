Ο ΠΣΑΚΚ με ανακοίνωση του έσπευσε να απονείμει τα εύσημα στην ΕΟΚ, που ήταν κάθετα αντίθετη στην αύξηση των ξένων στη Stoiximan GBL.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΠΣΑΚΚ έπειτα από την ολοκλήρωση του διοικητικού συμβουλίου της Stoiximan GBL συνεχάρη την ΕΟΚ για την άρνηση της στην πρόταση για αύξηση των ξένων από έξι σε επτά στο πρωτάθλημα. Μάλιστα, έσπευσε να ζητήσει από τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας και Αθλητισμού Ιωάννη Βρούτση να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια των ελλήνων καλαθοσφαιριστών.

Η ανακοίνωση του ΠΣΑΚΚ αναφέρει:

«Πολλά “ΜΠΡΑΒΟ” για τη στάση που κράτησε η ΕΟΚ

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών συγχαίρει την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης για τη στάση που κράτησε στη συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, σχετικά με την αύξηση των ξένων στη GBL.

Πάρα την έντονη φημολογία και τις πιέσεις κάποιων ομάδων να αυξηθούν οι ξένοι, η ΕΟΚ τήρησε τη δέσμευση της απέναντι στους Έλληνες καλαθοσφαιριστές, κάνοντας αυτό που θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητο από τις ομάδες!

Ευχόμαστε να μην υπάρξουν αντιδράσεις και πιέσεις και να τηρηθούν οι διαδικασίες όπως πρέπει.

Καλούμε και τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας και Αθλητισμού κύριο Βρούτση να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια μας, αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τους Έλληνες καλαθοσφαιριστές και τον ελληνικό αθλητισμό γενικότερα».