Πάκσι - Παναθηναϊκός: Ο κόσμος του «τριφυλλιού» μπιζάρει τους παίκτες στο ζέσταμά τους
Ο κόσμος του Παναθηναϊκού δεν θα μπορούσε να λείπει από το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας, ακόμη κι αν η παρουσία του απαιτούσε ένα ταξίδι μεγαλύτερο των τριών ωρών με συνδυασμό αεροπλάνου και αυτοκινήτου.
Περίπου 100 οπαδοί των «πρασίνων» βρέθηκαν στο Πακς και διατράνωσαν έμπρακτα τη στήριξή τους στον Νίστρουπ και τους παίκτες ήδη από το ζέσταμα. Μάλιστα, σε μία στιγμή που ο προπονητής φυσικής κατάστασης πήρε τους παίκτες για να πάνε να κάνουν τις τελευταίες τους ασκήσεις μπροστά από κει που καθόντουσαν οι φίλοι του κλαμπ εκείνοι άρχισαν να φωνάζουν και να τους επευφημούν.
☘️ Ο κόσμος του τριφυλλιού πάντα «πιστός» στο πλευρό της ομάδας#paofcJuly 23, 2026
Aποστολή στην Ουγγαρία: Σωτήρης Μυκονίου pic.twitter.com/AQn2IpxsAk
Τα βλέμματα κέρδισε ένα υπέροχο πανό που είχαν κρεμάσει οι πράσινοι οπαδοί που απεικόνιζε ένα παιδί με ένα ποδήλατο με φόντο τη Λεωφόρο και δίπλα του το σύνθημα «Από παιδί μικρό παντού με τον Παναθηναϊκό».
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