Ο κόσμος του Παναθηναϊκού βρέθηκε και στο Πάκσι για να στηρίξει την ομάδα και φώναξε για τους παίκτες του Νίστρουπ, όταν εκείνοι τους πλησίασαν κατά το ζέσταμα. Αποστολή στην Ουγγαρία: Σωτήρης Μυκονίου.

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού δεν θα μπορούσε να λείπει από το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας, ακόμη κι αν η παρουσία του απαιτούσε ένα ταξίδι μεγαλύτερο των τριών ωρών με συνδυασμό αεροπλάνου και αυτοκινήτου.

Περίπου 100 οπαδοί των «πρασίνων» βρέθηκαν στο Πακς και διατράνωσαν έμπρακτα τη στήριξή τους στον Νίστρουπ και τους παίκτες ήδη από το ζέσταμα. Μάλιστα, σε μία στιγμή που ο προπονητής φυσικής κατάστασης πήρε τους παίκτες για να πάνε να κάνουν τις τελευταίες τους ασκήσεις μπροστά από κει που καθόντουσαν οι φίλοι του κλαμπ εκείνοι άρχισαν να φωνάζουν και να τους επευφημούν.

Τα βλέμματα κέρδισε ένα υπέροχο πανό που είχαν κρεμάσει οι πράσινοι οπαδοί που απεικόνιζε ένα παιδί με ένα ποδήλατο με φόντο τη Λεωφόρο και δίπλα του το σύνθημα «Από παιδί μικρό παντού με τον Παναθηναϊκό».