Έπιασαν ξανά δουλειά σε υψηλό τέμπο οι παίκτες της ΑΕΚ στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Τι δοκίμασε στο δίτερμα ο Νίκολιτς. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΠΕΛΝΤΟΡΝ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Η ΑΕΚ επέστρεψε το απόγευμα της Πέμπτης στο Άπελντορν της Ολλανδίας με τους κιτρινόμαυρους να πιάνουν ξανά δουλειά ξεκινώντας το δεύτερο και πιο σημαντικό στάδιο της καλοκαιρινής τους προετοιμασίας. «Κοψίματα» δεν υπήρχαν, με τον 17χρονο Αργυρίου να προστίθεται στο γκρουπ των παικτών.

Η καλή είδηση έχει να κάνει με τον Στρακόσια, ο οποίος ξεκίνησε να συμμετέχει και σε ασκήσεις των γκολκίπερ με τα χέρια, δείχνοντας ότι αφήνει πίσω το πρόβλημα στον ώμο. Από την άλλη, όπως διαβάσατε νωρίτερα, ο Καλοσκάμης ένιωσε ενοχλήσεις και αποχώρησε κατά τη διάρκεια της προπόνησης, ενώ οι Κάιρινεν και Γκατσίνοβιτς έκαναν ένα ειδικό πρόγραμμα.

💥🦅 Η έναρξη προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία



Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Βέργος #aekfc pic.twitter.com/Iuf2FfjbyL — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 23, 2026

Σε υψηλό τέμπο η προπόνηση

Η πρώτη προπόνηση του δευτέρου σταδίου κράτησε μια ώρα, είχε υψηλή ένταση και... έπεσαν κορμιά στην άσκηση της κυκλοφορίας και του πρέσινγκ. Ο Νίκολιτς χώρισε τους παίκτες του σε δύο ομάδες με τη μία να κυκλοφορεί την μπάλα με μία ή δύο επαφές και την άλλη να πιέζει για επανάκτηση μπάλας, ενώ υπήρχαν και μικρά τέρματα για τελειώματα.

Ο Νίκολιτς παρακολουθούσε από κοντά τη συγκεκριμένη άσκηση και έδινε τον ρυθμό τόσο για γρήγορες μεταβιβάσεις, όσο και για έντονο πρέσινγκ, ενώ μοίραζε μπράβο όποτε χρειαζόταν.

Οι δύο ενδεκάδες του Νίκολιτς στο δίτερμα

Στη συνέχεια ο Νίκολιτς έκανε και δοκιμές στο δίτερμα. Στη μία ομάδα με τα λευκά φανελάκια ήταν οι Μπρινιόλι, Ρότα, Ρέλβας, Βίντα, Πένραϊς, Σαχαμπό, Ψυρρόπουλος (χρησιμοποιήθηκε ξανά ως χαφ), Κοϊτά, Ελίασον, Αργυρίου και Βάργκα.

Η άλλη ομάδα με τα μαύρα φανελάκια αποτελούνταν από τους Μπαλαμώτη, Χριστακόπουλο, Μουκουντί, Γκεοργκίεφ, Πήλιο, Μαρίν, Μάνταλο, Ζούμπκοφ, Κουτέσα, Γιόβιτς και Ζίνι.

Σε αυτήν την άσκηση ο Καραργύρης είχε τον ρόλο του μπαλαντέρ, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αλεξίου εκείνη τη στιγμή δεν συμμετείχε καθώς πραγματοποιούσε ένα δικό του πρόγραμμα με συνέπεια ο Γκεοργκίεφ να παραμείνει ως κεντρικός αμυντικός. Στο δίτερμα υπήρχαν μεγάλα, αλλά και μικρά τέρματα, με τους Ζούμπκοφ και Ζίνι να σκοράρουν γκολ στα μεγάλα.